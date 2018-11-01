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Собираем, убираем… Как подготовить дачу к зиме

02.11.2018 10:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Собираем, убираем… Как подготовить дачу к зиме
Фото из открытых источников

Что сделать, чтобы дом как можно меньше пострадал:

Крыша

Проверить кровлю. В каких-то местах за сезон мог отойти шифер или потрескаться рубероид. Самое главное, чтобы крыша не протекала. Это грозит привести к образованию грибка, гниению деревянных конструкций и попаданию воды внутрь дома.

Окна

Все щели нужно заделать. От чрезмерной влажности может завестись грибок на стенах, а избавиться от него очень сложно. Если нет ставень или надежных роллет, нужно закрыть окна металлическими листами или деревянными щитами. Это защитит дом от воров и от подростков, которые иногда забираются в дачные домики повеселиться и погреться.

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Труба, свет, водопровод

Необходимо очистить от мусора дымоход, убрать из него сажу и заделать трубу, чтобы ничто не могло проникнуть внутрь.

Электричество. Нужно тщательно все проверить, отключить приборы, выкрутить пробки. Ведь малейшее замыкание в ваше отсутствие может стать причиной пожара.

Водопровод. Для того чтобы система не замерзла и емкости не разорвало льдом, всю воду необходимо слить. Также нужно опустошить и искусственные водоемы, если они у вас есть. И не забудьте перекрыть все краны.

Вещи. Всю бытовую технику, ценные вещи нежелательно хранить в холодном помещении, да и просто оставлять без присмотра. Все это лучше забрать с собой в городскую квартиру. Там целее будет. Также не помешает оставить средства от моли для сохранности вещей в шкафах.

Собираем, убираем… Как подготовить дачу к зиме
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Не мелочи

Инвентарь. Все инструменты нужно хорошо очистить и спрятать в сухом помещении до весны. Кстати, лезвия следует смазать, чтобы за зиму они не начали ржаветь.

Замки и сигнализация. Если дом подключен к сигнализации, это очень хорошо. Ну а если ее нет? Нужно все навесные замки сменить на врезные. Механизм внутри следует смазать маслом. Тогда замок не заржавеет, а весной его будет легче открыть. Уличные замки нужно предохранить от попадания влаги в механизм. Для этого их необходимо хорошо смазать маслом и надеть сверху обрезанные пластиковые бутылки.

Если вы проделаете все эти процедуры, то домик дождется вас в наилучшем состоянии. Тогда перед началом дачного сезона не придется тратить много времени на его восстановление.

НА ЗАМЕТКУ

С наступлением холодов грызуны активно ищут теплые места и лезут в дома. Чтобы этого избежать, нужно не забыть про отраву для грызунов. Лучше оставить ее во всех углах и местах, где мыши могут проникнуть в дом.

 

 
 
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Любой дом должен «привыкнуть» и подготовиться к тому, что его оставляют надолго. Ведь в отсутствие дачников то подвал дождями зальет, то крыша подтекать начнет, то...
 
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