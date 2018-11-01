ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске изменились тарифы на услуги автостоянок

02.11.2018 09:57 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Минске изменились тарифы на услуги автостоянок
Фото из открытых источников

Приказом от 24.10.2018 г. №133 с 1 ноября 2018 года устанавливает тариф (базовый) на хранение транспортных средств  с допустимой максимальной массой до 3,5 тонн  включительно (легковой автомобиль,  вагон легковой):

  • в размере 34 руб. в месяц для физических лиц, кроме ИП (на автостоянках, кроме автостоянок №15, №92 и машино-мест под навесами, эстакадами, мостами на автостоянках №17, 21, 29, 106, 107);
  • в размере 38 руб. в месяц для юрлиц и ИП (на всех автостоянках);
  • в размере 36 руб. в месяц для физлиц, на автостоянках №17, 21, 29, 106, 107 (для машино-мест  под навесами, эстакадами, мостами);
  • в размере 38 руб. в месяц для физлиц, юрлиц и ИП на автостоянках №92, расположенной по адресу: ул. Гикало, 1а и №15, расположенной по адресу: ул. Кальварийская.

С 1 ноября 2018 года дневной часовой тариф на услуги по хранению транспортных средств с допустимой максимальной массой до 3,5 тонн включительно для физлиц (кроме ИП) в период времени с 6:00 до 19:00 в размере 0,10 руб. за каждый час на всех автостоянках объединения, кроме автостоянок:

– №15 (ул. Кальварийская);

– №24 (ул.Карастояновой, 47);

– №34 (ул.Харьковская, 61); 

– №44 (пр-т Независимости, 163);

– №70 (ул.Тимошенко,27); 

– №92 (ул.Гикало, 1а);

– №105 (ул.Радиальная, 12). 

В Минске изменились тарифы на услуги автостоянок
Парковка в столице. Где оставить машину и как при этом не разориться
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые цены обозначили в ГУ «Гаражи, автостоянки и парковки».
 
Новости дня
Новости разные
 
Belavia ввела новые тарифы до конца марта. Минск−Барселона за 86 евро вместо 364
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Навiны Палесся
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика