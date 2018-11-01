В Минске изменились тарифы на услуги автостоянок

Приказом от 24.10.2018 г. №133 с 1 ноября 2018 года устанавливает тариф (базовый) на хранение транспортных средств с допустимой максимальной массой до 3,5 тонн включительно (легковой автомобиль, вагон легковой):

в размере 34 руб. в месяц для физических лиц, кроме ИП (на автостоянках, кроме автостоянок №15, №92 и машино-мест под навесами, эстакадами, мостами на автостоянках №17, 21, 29, 106, 107);

в размере 38 руб. в месяц для юрлиц и ИП (на всех автостоянках);

в размере 36 руб. в месяц для физлиц, на автостоянках №17, 21, 29, 106, 107 (для машино-мест под навесами, эстакадами, мостами);

в размере 38 руб. в месяц для физлиц, юрлиц и ИП на автостоянках №92, расположенной по адресу: ул. Гикало, 1а и №15, расположенной по адресу: ул. Кальварийская.

С 1 ноября 2018 года дневной часовой тариф на услуги по хранению транспортных средств с допустимой максимальной массой до 3,5 тонн включительно для физлиц (кроме ИП) в период времени с 6:00 до 19:00 в размере 0,10 руб. за каждый час на всех автостоянках объединения, кроме автостоянок:

– №15 (ул. Кальварийская);

– №24 (ул.Карастояновой, 47);

– №34 (ул.Харьковская, 61);

– №44 (пр-т Независимости, 163);

– №70 (ул.Тимошенко,27);

– №92 (ул.Гикало, 1а);