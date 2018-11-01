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Израильский истребитель воткнулся в насыпь
После посадки у израильского истребителя F-16I («Суфа») отказали тормоза,
Пытаясь избежать наезда на людей и столкновения с другими самолетами, пилот направил машину в сторону. Истребитель выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и воткнулся «носом» в насыпь. Инцидент произошел ночью первого ноября.
Экипаж во время аварии не пострадал, самолет получил незначительные повреждения. F-16I — двухместный вариант модификации Block 52, разработанный по заказу ВВС Израиля. Порядка 50% оборудования этого самолета израильского производства.
Также этот самолет способен применять израильские ракеты класса «воздух-воздух» с тепловой системой самонаведения Rafael Python.
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F-16I - двухместный вариант модификации Block 52, разработанный по заказу ВВС Израиля.
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