Израильский истребитель воткнулся в насыпь

После посадки у израильского истребителя F-16I («Суфа») отказали тормоза, сообщает Ynet. Поломка случилась когда боевая машина двигалась в сторону подземного ангара.



Фото: ynet.co.il

Пытаясь избежать наезда на людей и столкновения с другими самолетами, пилот направил машину в сторону. Истребитель выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и воткнулся «носом» в насыпь. Инцидент произошел ночью первого ноября.

Экипаж во время аварии не пострадал, самолет получил незначительные повреждения. F-16I — двухместный вариант модификации Block 52, разработанный по заказу ВВС Израиля. Порядка 50% оборудования этого самолета израильского производства.

Также этот самолет способен применять израильские ракеты класса «воздух-воздух» с тепловой системой самонаведения Rafael Python.