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Израильский истребитель воткнулся в насыпь

02.11.2018 10:10 — Разное | Tut.by  
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После посадки у израильского истребителя F-16I («Суфа») отказали тормоза, сообщает Ynet. Поломка случилась когда боевая машина двигалась в сторону подземного ангара.


Фото: ynet.co.il

Пытаясь избежать наезда на людей и столкновения с другими самолетами, пилот направил машину в сторону. Истребитель выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и воткнулся «носом» в насыпь. Инцидент произошел ночью первого ноября.

Экипаж во время аварии не пострадал, самолет получил незначительные повреждения. F-16I — двухместный вариант модификации Block 52, разработанный по заказу ВВС Израиля. Порядка 50% оборудования этого самолета израильского производства.

Также этот самолет способен применять израильские ракеты класса «воздух-воздух» с тепловой системой самонаведения Rafael Python.

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F-16I - двухместный вариант модификации Block 52, разработанный по заказу ВВС Израиля.
 
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