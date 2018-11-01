ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опрос показал отношение россиян к своей работе

02.11.2018 09:57 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Опрос показал отношение россиян к своей работе

Семь из десяти работающих россиян в целом удовлетворены своей работой, при этом довольны уровнем зарплаты лишь чуть более половины опрошенных.

Это следует из опроса холдинга "Ромир", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Выяснилось, что семь из десяти работающих респондентов (73%) в целом удовлетворены своей работой. При этом ровно четверть опрошенных (25%) ответили на этот вопрос утвердительно, и ещё около половины (48%) отметили, что в основном довольны своим нынешним рабочим местом. Соответственно о недовольстве своей работой в той или иной степени заявили 27% работающих граждан", — отмечается в исследовании.

Больше всего любят то, чем занимаются, жители центральной части страны и Сибири. Меньше других своей работой довольны жители Южного и Уральского федерального округа. Стоит отметить, что за год общий уровень удовлетворённости своей работой снизился на 4%, в 2017 году показатель равнялся 77%.

Доля россиян, считающих достойным размер своей заплаты, оказалась несколько ниже – более половины (58%). Причем среди недовольных лидируют жители северо-западного и южных регионов страны. Около трети россиян (32%) считают, что они получают меньше, чем заслуживают. И еще 10% опрошенных уверены, что их труд категорически недооценен.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семь из десяти работающих россиян в целом удовлетворены своей работой, при этом довольны уровнем зарплаты лишь чуть более половины опрошенных.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске изменились тарифы на услуги автостоянок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Навiны Палесся
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика