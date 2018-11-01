Опрос показал отношение россиян к своей работе





Семь из десяти работающих россиян в целом удовлетворены своей работой, при этом довольны уровнем зарплаты лишь чуть более половины опрошенных.

Это следует из опроса холдинга "Ромир", имеющегося в распоряжении РИА Новости .

"Выяснилось, что семь из десяти работающих респондентов (73%) в целом удовлетворены своей работой. При этом ровно четверть опрошенных (25%) ответили на этот вопрос утвердительно, и ещё около половины (48%) отметили, что в основном довольны своим нынешним рабочим местом. Соответственно о недовольстве своей работой в той или иной степени заявили 27% работающих граждан", — отмечается в исследовании.

Больше всего любят то, чем занимаются, жители центральной части страны и Сибири. Меньше других своей работой довольны жители Южного и Уральского федерального округа. Стоит отметить, что за год общий уровень удовлетворённости своей работой снизился на 4%, в 2017 году показатель равнялся 77%.

Доля россиян, считающих достойным размер своей заплаты, оказалась несколько ниже – более половины (58%). Причем среди недовольных лидируют жители северо-западного и южных регионов страны. Около трети россиян (32%) считают, что они получают меньше, чем заслуживают. И еще 10% опрошенных уверены, что их труд категорически недооценен.