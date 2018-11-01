Еще раз о вреде при употреблении психотропных веществ

Начиная с 2013 года в Республике Беларусь и других странах СНГ наблюдается стремительный рост количества острых отравлений синтетическими веществами психостимулирующего действия.
Сегодня на рынке многих стран широко известны так называемые курительные смеси (Spice, Jah Rush и др.), поставляемые в продажу в виде травы с нанесенным химическим веществом. Синтетические психотропные вещества могут с легкостью наноситься и на так называемые «марки», представляющие собой картонный либо бумажный носитель, который пропитывается тем либо иным психотропным веществом.
В связи с тем, что дозу, нанесенную на траву либо марку, просчитать достаточно трудно, все чаще и чаще случаются эпизоды передозировки, что порой не просто влияет на психическое и физическое здоровье молодых людей, но может привести и к летальному исходу.
Становится понятным, что важным фактором для предотвращения злоупотребления средствами данных психоактивных препаратов, является постоянный мониторинг и быстрая идентификация новых типов психотропных веществ синтетического происхождения как в вещественных доказательствах, так и в биологическом материале.
Собрав анамнез и проанализировав десятки историй болезней пациентов, находящихся на реабилитации в связи с употребления психотропных веществ синтетического характера, была реконструирована следующая клиническая картина наркотического опьянения.
Так как выделяют три вида реакции при употреблении психотропных веществ, то целесообразно рассказать про каждую из них.
- Местные реакции: возникающие в результате непосредственного раздражающего действия вещества на слизистые оболочки — это кашель, слёзотечение, осиплость горла. Регулярное попадание наркотических веществ на слизистую вызывает хронические воспалительные процессы в дыхательных путях (фарингиты, ларингиты, бронхиты). Доказано, что длительное и систематическое употребление может привести к возникновению злокачественных опухолей ротовой полости, глотки, гортани и бронхов.
- Центральные реакции: воздействие компонентов употребляемых веществ на центральную нервную систему зависит от состава смеси. Поэтому реакции, описанные пациентами были весьма многообразны: это и эйфория, и беспричинный смех или плач, нарушение способности сосредоточиться, дезориентация в пространстве и времени (большинству из них кажется, что время будто останавливается), галлюцинации (зрительные и слуховые), полная утрата адекватности и контакта с реальностью, погружение в собственные переживания. Все отмечают появления чувства страха, паники. Субъективно описывают жар, почему стремятся снять одежду, чувство нехватки кислорода, ищут возможность выхода на свежий воздух, разбивая окна, двери и шагая в открытое пространство (что часто приводит к падению с высоты). Так же доказано, что систематическое употребление данных веществ приводит к необратимым деструктивным процессам в центральной нервной системе. Снижается внимание, ухудшается память, замедляется мыслительная деятельность, появляется склонность к депрессиям.
- Токсические реакции: не дозированное поступление сильнодействующих веществ в организм может вызвать непредсказуемые эффекты, среди их описываются: тошнота, рвота, сердцебиение, повышение артериального давления, расширение зрачка с отсутствием фокусировки взгляда, серьезное психомоторное возбуждение, судороги и потеря сознания, вплоть до комы.
С такими симптомами во всем мире госпитализируются сотни и тысячи потребителей синтетических психотропных веществ, в основном это подростки и молодые люди до 25 лет. Проблема в лечении последствий отравления психотропными веществами синтетического характера состоит в том, что у пациентов в крови не обнаруживаются наркотические вещества, а потому диагностировать отравление и назначить адекватное лечение очень непросто.
В настоящее время зарегистрирован подъем смертности от употребления синтетических психотропных веществ.
При проведении судебно-медицинской экспертизы, при осуществлении лабораторных методов исследования, при изучении вещественных доказательств было выявлено: причиной смерти является выраженный отек головного мозга с угнетением дыхательного центра в результате токсического действия различного вида веществ синтетической природы.
Случай из практики
Молодая девушка, 18 лет, была доставлена под утро в один из стационаров г. Минска бригадой скорой помощи с диагнозом: «Отравление неизвестным токсическим веществом. Состояние после перенесенной клинической смерти».
Спустя 2 дня в больнице в коматозном состоянии была констатирована биологическая смерть.
Из обстоятельств дело стало известно, что девушка, приехав в гости к другу, привезла с собой «маленькую бумажку, прямоугольной формы красного цвета размером меньше 1 см».
Далее из обстоятельств дела стало известно, что девушка положила под язык и начала рассасывать ровно половину от того, что привезла. Вторую половину положил под язык ее друг. Через 30 мин после употребления у девушки, со слов свидетеля (друга), начались слуховые и зрительные галлюцинации, она разделась, испытывала явный недостаток кислорода и озвучивала это. Разбила стекло, от чего и образовались резаные раны на запястье, далее она потеряла ориентацию в месте и пространстве, испытывала сильное психомоторное возбуждение, кричала и отбивалась, когда ее пытались успокоить. Молодой человек, употребивший вторую половину марки, по его словам, достал ее изо рта, так как испугался сильных зрительных галлюцинаций, ощущения недостатка кислорода и полного онемения нижней челюсти, он так же был дезориентирован во времени и пространстве, так как ночью он неоднократно звонил своим родственникам и другу с просьбой о помощи, не поясняя, что случилось.
Оставшийся фрагмент марки явился главным вещественным доказательством по данному делу.
При проведении судебно-химической экспертизы было установлено, что представленный на исследование свёрнутый фрагмент бумаги белого цвета, на одной стороне которой имеется рисунок, выполненный красителями красного и чёрного цветов, содержит в своём составе особо опасное психотропное вещество.
При проведение судебно-медицинской экспертизы и учитывая данные материалов уголовного дела можно предположить, что выявленные многочисленные повреждения на теле девушки были связаны с выраженным психомоторным возбуждением, вследствие столкновения с предметами в квартире и падением с высоты собственного роста.
Хотелось бы подчеркнуть, что синтетические психотропные вещества наносятся на марки, траву, так называемым «кустарным» неконтролируемым методом, соответственно реальная дозировка наркотика в каждой марке либо в траве (спайсы) всегда различна, а так как разница между галлюциногенным и токсическим эффектом минимальна, то малейшая передозировка может привести к летальному исходу.
Психотропные вещества синтетического происхождения, в том числе спайсы либо марки, оказывают негативное действие на психоэмоциональное здоровье молодых людей и организм в целом, вызывая угнетение дыхательного центра и гипоксию головного мозга, способствуя развитию постгипоксической энцефалопатии, отеку и дислокация головного мозга, а так же вызывают необратимые изменения в других жизненноважных органах, таких как сердце, печень, почки и другие. Порой достаточно однократного употребления психотропных веществ для наступления смерти.
Начальник управления судебно-медицинских экспертиз управления ГКСЭ по Минской области Бурак Василий