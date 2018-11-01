Еще раз о вреде при употреблении психотропных веществ

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Начиная с 2013 года в Республике Беларусь и других странах СНГ наблюдается стремительный рост количества острых отравлений синтетическими веществами психостимулирующего действия.

Сегодня на рынке многих стран широко известны так называемые курительные смеси (Spice, Jah Rush и др.), поставляемые в продажу в виде травы с нанесенным химическим веществом. Синтетические психотропные вещества могут с легкостью наноситься и на так называемые «марки», представляющие собой картонный либо бумажный носитель, который пропитывается тем либо иным психотропным веществом.

В связи с тем, что дозу, нанесенную на траву либо марку, просчитать достаточно трудно, все чаще и чаще случаются эпизоды передозировки, что порой не просто влияет на психическое и физическое здоровье молодых людей, но может привести и к летальному исходу.

Становится понятным, что важным фактором для предотвращения злоупотребления средствами данных психоактивных препаратов, является постоянный мониторинг и быстрая идентификация новых типов психотропных веществ синтетического происхождения как в вещественных доказательствах, так и в биологическом материале.

Собрав анамнез и проанализировав десятки историй болезней пациентов, находящихся на реабилитации в связи с употребления психотропных веществ синтетического характера, была реконструирована следующая клиническая картина наркотического опьянения.

Так как выделяют три вида реакции при употреблении психотропных веществ, то целесообразно рассказать про каждую из них.

Местные реакции: возникающие в результате непосредственного раздражающего действия вещества на слизистые оболочки — это кашель, слёзотечение, осиплость горла. Регулярное попадание наркотических веществ на слизистую вызывает хронические воспалительные процессы в дыхательных путях (фарингиты, ларингиты, бронхиты). Доказано, что длительное и систематическое употребление может привести к возникновению злокачественных опухолей ротовой полости, глотки, гортани и бронхов.

возникающие в результате непосредственного раздражающего действия вещества на слизистые оболочки — это кашель, слёзотечение, осиплость горла. Регулярное попадание наркотических веществ на слизистую вызывает хронические воспалительные процессы в дыхательных путях (фарингиты, ларингиты, бронхиты). Доказано, что длительное и систематическое употребление может привести к возникновению злокачественных опухолей ротовой полости, глотки, гортани и бронхов. Центральные реакции : воздействие компонентов употребляемых веществ на центральную нервную систему зависит от состава смеси. Поэтому реакции, описанные пациентами были весьма многообразны: это и эйфория, и беспричинный смех или плач, нарушение способности сосредоточиться, дезориентация в пространстве и времени (большинству из них кажется, что время будто останавливается), галлюцинации (зрительные и слуховые), полная утрата адекватности и контакта с реальностью, погружение в собственные переживания. Все отмечают появления чувства страха, паники. Субъективно описывают жар, почему стремятся снять одежду, чувство нехватки кислорода, ищут возможность выхода на свежий воздух, разбивая окна, двери и шагая в открытое пространство (что часто приводит к падению с высоты). Так же доказано, что систематическое употребление данных веществ приводит к необратимым деструктивным процессам в центральной нервной системе. Снижается внимание, ухудшается память, замедляется мыслительная деятельность, появляется склонность к депрессиям.

: воздействие компонентов употребляемых веществ на центральную нервную систему зависит от состава смеси. Поэтому реакции, описанные пациентами были весьма многообразны: это и эйфория, и беспричинный смех или плач, нарушение способности сосредоточиться, дезориентация в пространстве и времени (большинству из них кажется, что время будто останавливается), галлюцинации (зрительные и слуховые), полная утрата адекватности и контакта с реальностью, погружение в собственные переживания. Все отмечают появления чувства страха, паники. Субъективно описывают жар, почему стремятся снять одежду, чувство нехватки кислорода, ищут возможность выхода на свежий воздух, разбивая окна, двери и шагая в открытое пространство (что часто приводит к падению с высоты). Так же доказано, что систематическое употребление данных веществ приводит к необратимым деструктивным процессам в центральной нервной системе. Снижается внимание, ухудшается память, замедляется мыслительная деятельность, появляется склонность к депрессиям. Токсические реакции: не дозированное поступление сильнодействующих веществ в организм может вызвать непредсказуемые эффекты, среди их описываются: тошнота, рвота, сердцебиение, повышение артериального давления, расширение зрачка с отсутствием фокусировки взгляда, серьезное психомоторное возбуждение, судороги и потеря сознания, вплоть до комы.

С такими симптомами во всем мире госпитализируются сотни и тысячи потребителей синтетических психотропных веществ, в основном это подростки и молодые люди до 25 лет. Проблема в лечении последствий отравления психотропными веществами синтетического характера состоит в том, что у пациентов в крови не обнаруживаются наркотические вещества, а потому диагностировать отравление и назначить адекватное лечение очень непросто.

В настоящее время зарегистрирован подъем смертности от употребления синтетических психотропных веществ.

При проведении судебно-медицинской экспертизы, при осуществлении лабораторных методов исследования, при изучении вещественных доказательств было выявлено: причиной смерти является выраженный отек головного мозга с угнетением дыхательного центра в результате токсического действия различного вида веществ синтетической природы.

Случай из практики

Молодая девушка, 18 лет, была доставлена под утро в один из стационаров г. Минска бригадой скорой помощи с диагнозом: «Отравление неизвестным токсическим веществом. Состояние после перенесенной клинической смерти».

Спустя 2 дня в больнице в коматозном состоянии была констатирована биологическая смерть.

Из обстоятельств дело стало известно, что девушка, приехав в гости к другу, привезла с собой «маленькую бумажку, прямоугольной формы красного цвета размером меньше 1 см».

Далее из обстоятельств дела стало известно, что девушка положила под язык и начала рассасывать ровно половину от того, что привезла. Вторую половину положил под язык ее друг. Через 30 мин после употребления у девушки, со слов свидетеля (друга), начались слуховые и зрительные галлюцинации, она разделась, испытывала явный недостаток кислорода и озвучивала это. Разбила стекло, от чего и образовались резаные раны на запястье, далее она потеряла ориентацию в месте и пространстве, испытывала сильное психомоторное возбуждение, кричала и отбивалась, когда ее пытались успокоить. Молодой человек, употребивший вторую половину марки, по его словам, достал ее изо рта, так как испугался сильных зрительных галлюцинаций, ощущения недостатка кислорода и полного онемения нижней челюсти, он так же был дезориентирован во времени и пространстве, так как ночью он неоднократно звонил своим родственникам и другу с просьбой о помощи, не поясняя, что случилось.

Оставшийся фрагмент марки явился главным вещественным доказательством по данному делу.

При проведении судебно-химической экспертизы было установлено, что представленный на исследование свёрнутый фрагмент бумаги белого цвета, на одной стороне которой имеется рисунок, выполненный красителями красного и чёрного цветов, содержит в своём составе особо опасное психотропное вещество.

При проведение судебно-медицинской экспертизы и учитывая данные материалов уголовного дела можно предположить, что выявленные многочисленные повреждения на теле девушки были связаны с выраженным психомоторным возбуждением, вследствие столкновения с предметами в квартире и падением с высоты собственного роста.

Хотелось бы подчеркнуть, что синтетические психотропные вещества наносятся на марки, траву, так называемым «кустарным» неконтролируемым методом, соответственно реальная дозировка наркотика в каждой марке либо в траве (спайсы) всегда различна, а так как разница между галлюциногенным и токсическим эффектом минимальна, то малейшая передозировка может привести к летальному исходу.

Психотропные вещества синтетического происхождения, в том числе спайсы либо марки, оказывают негативное действие на психоэмоциональное здоровье молодых людей и организм в целом, вызывая угнетение дыхательного центра и гипоксию головного мозга, способствуя развитию постгипоксической энцефалопатии, отеку и дислокация головного мозга, а так же вызывают необратимые изменения в других жизненноважных органах, таких как сердце, печень, почки и другие. Порой достаточно однократного употребления психотропных веществ для наступления смерти.

Начальник управления судебно-медицинских экспертиз управления ГКСЭ по Минской области Бурак Василий