Информация о «прямых телефонных линиях» и приемах граждан

В субботу, 3 ноября, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Несвижского районного исполнительного комитета Александром Николаевичем БАЛТЕНКОВЫМ.
У панядзелак, 5 лістапада, прыём грамадзян правядзе член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Мікалай Вячаслававіч РАДАМАН. Прыём пройдзе ў будынку райвыканкама, каб. 313. Пачатак — у 10 гадзін.
В пятницу, 9 ноября, с 10.00 до 11.00, в Городейском сельском исполнительном комитете будет проводиться прием граждан судебным исполнителем отдела принудительного исполнения Несвижского района Натальей Александровной Жилко.