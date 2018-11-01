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Одна из последних… Информация о ярмарке в Несвиже

02.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Одна из последних… Информация о ярмарке в Несвиже

В субботу, 3 ноября, на территории центрального рынка г. Несвижа по улице Гастелло, 9 будет проходить ярмарка по продаже сельскохозяйственной и мясной продукции, кондитерских изделий.

Приглашаем за покупками!


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В субботу, 3 ноября, на территории центрального рынка г. Несвижа по улице Гастелло, 9 будет проходить ярмарка по продаже сельскохозяйственной
 
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