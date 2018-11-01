Компетентно о военных и специальных сборах рассказал начальник мобилизационной группы военного комиссариата Несвижского и Копыльского районов

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В военных комиссариатах Республики Беларусь в полном разгаре призывная кампания, начался период отбора граждан для прохождения срочной военной службы и службы в резерве. Но воинская служба многогранна. Кроме прохождения срочной военной службы или службы в резерве, она включает прохождение военных или специальных сборов в период состояния в запасе Вооруженных Сил или других войск и воинских формирований Республики Беларусь, а также военную службу по контракту.

Призыв в армию даже на короткое время военных сборов — это всегда кардинальное изменение привычного образа жизни. Мужчины это, как правило, понимают и принимают, четко исполняют требования повестки. Но порой к военному ведомству остаются вопросы… Сегодня мы рассмотрим некоторые из них, в частности, особенности прохождения военных или специальных сборов. Дать компетентные ответы на вопросы, интересующие граждан, мы попросили заместителя военного комиссара — начальника мобилизационной группы военного комиссариата Несвижского и Копыльского районов Минской области майора Петра Рудницкого.





— Петр Петрович, расскажите, какие виды сборов существуют?

— В зависимости от решаемых задач сборы подразделяются на военные и специальные. Целью проведения военных сборов является повышение боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, специальных сборов — ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В свою очередь, военные сборы подразделяются на учебные: в составе органов военного управления, воинских частей и подразделений, организаций Вооруженных Сил и военных комиссариатов на штатных воинских должностях, на которые военнообязанные предназначены для прохождения военной службы в военное время (учебные сборы приписного состава); по подготовке военнообязанных по военно-учетным специальностям; по обслуживанию вооружения, военной техники и других материальных средств неприкосновенного запаса с одновременным их изучением (учебные сборы по обслуживанию техники неприкосновенного запаса); сборы по проверке мобилизационной готовности воинских частей и других воинских формирований (проверочные сборы).

— Какие сроки прохождения сборов?

— Устанавливаются следующие сроки прохождения военнообязанными военных и специальных сборов: учебных сборов приписного состава — до 25 дней, учебных сборов по подготовке военно-обязанных по военно-учетным специальностям — до 60 дней, учебных сборов по обслуживанию техники неприкосновенного запаса — до 25 дней, проверочных сборов — до 35 дней, специальных сборов — до двух месяцев.

— Кто и как осуществляет призыв на сборы?

— Призыв на военные или специальные сборы военнообязанных организует и проводит военный комиссар. Оповещение военнообязанных, призываемых на военные и специальные сборы, за исключением проверочных, производится заблаговременно в процессе изучения и отбора кандидатов. Военнообязанным, отобранным для прохождения сборов, вручаются повестки с указанием сроков явки в военный комиссариат. В день прибытия военнообязанных в военный комиссариат проводится их призыв на сборы и отправка в воинские части. Оповещение, призыв и отправка военнообязанных на проверочные сборы проводятся в соответствии с порядком и в сроки, установленные специальными планами. Военный комиссариат выдает справки для предъявления по месту работы (требования).

Справочно!

Статья 436 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы (занятия)»:

Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы (занятия) — наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до трех месяцев. Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы (занятия), совершенное путем умышленного причинения себе телесного повреждения, либо симуляции болезни, либо подлога документов или иного обмана, — наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Штраф составляет от тридцати до одной тысячи базовых величин.

— Петр Петрович, а какие категории граждан освобождаются от военных и специальных сборов?

— В статье 71 Закона «О воинской обязанности и воинской службе» указано, что от прохождения всех видов военных и специальных сборов освобождаются военнообязанные, забронированные за республиканскими органами государственного управления, другими государственными органами и иными организациями; судьи и прокурорские работники; депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь; члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь; руководители, лица из числа летного и технического состава, другие работники авиационного и железнодорожного транспорта, непосредственно обеспечивающие или осуществляющие перевозки, занятые обслуживанием и ремонтом самолетов (вертолетов), аэродромной техники, подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта, а также авиационных организаций ДОСААФ; члены экипажей судов речного флота — в период навигации; обучающиеся, получающие среднее специальное, высшее образование в очной форме образования (на весь период обучения) и заочной форме образования (на период экзаменационных сессий); военнообязанные — при наличии оснований для предоставления отсрочки от призыва в период мобилизации по семейному положению, состоянию здоровья, а также имеющие трех и более детей до 18 летнего возраста.

— В чем особенности освобождения граждан от сборов в рамках проверки боевой и мобилизационной готовности, проводимой по поручению Главы государства?

— Статья 71 «Закона о воинской обязанности и воинской службе» определяет категорию военнообязанных, которые не призываются на сборы, за исключением сборов при проведении проверок боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил по распоряжению Президента Республики Беларусь. К ней относятся граждане, непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, в период проведения этих работ; педагогические работники учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего образования и специальных общеобразовательных школ (специальных общеобразовательных школ-интернатов); военнообязанные женского пола.

Отмечу, что все вышеперечисленные три категории граждан привлекаются на сборы в рамках мероприятий проверки боевой и мобилизационной готовности, проводимой по поручению Главы государства.

— Каков предельный возраст призываемых граждан из запаса?

— Статьей 69 Закона «О воинской обязанности и воинской службе» установлен предельный возраст состояния военно-обязанного в запасе: для солдат и сержантов — до 50 лет, для прапорщиков и младших офицеров — до 55 лет, для старших офицеров — до 60 лет, для военнообязанных женского пола, имеющих воинские звания прапорщиков или офицеров, — 50 лет, для остальных военнообязанных женского пола — 45 лет.

— Какие гарантии и компенсации предусмотрены для военнообязанных в период прохождения ими сборов?

— В статье 6 Закона «О воинской обязанности и воинской службе» указано, что гражданам, призванным на сборы, по месту их работы сохраняется место работы и выплачивается нанимателем средний заработок за период прохождения военных сборов; индивидуальным предпринимателям, лицам, временно не работающим, а также безработным выплата компенсаций за период прохождения сборов осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами из расчета пятнадцати базовых величин за один месяц.

Добавлю, что выплата осуществляется на основании справки о периоде прохождения военных сборов, которую выдает военный комиссариат, осуществлявший призыв на военные сборы.

«НН».