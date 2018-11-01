Компетентно о военных и специальных сборах рассказал начальник мобилизационной группы военного комиссариата Несвижского и Копыльского районов

В военных комиссариатах Республики Беларусь в полном разгаре призывная кампания, начался период отбора граждан для прохождения срочной военной службы и службы в резерве. Но воинская служба многогранна. Кроме прохождения срочной военной службы или службы в резерве, она включает прохождение военных или специальных сборов в период состояния в запасе Вооруженных Сил или других войск и воинских формирований Республики Беларусь, а также военную службу по контракту.
Призыв в армию даже на короткое время военных сборов — это всегда кардинальное изменение привычного образа жизни. Мужчины это, как правило, понимают и принимают, четко исполняют требования повестки. Но порой к военному ведомству остаются вопросы… Сегодня мы рассмотрим некоторые из них, в частности, особенности прохождения военных или специальных сборов. Дать компетентные ответы на вопросы, интересующие граждан, мы попросили заместителя военного комиссара — начальника мобилизационной группы военного комиссариата Несвижского и Копыльского районов Минской области майора Петра Рудницкого.
— Петр Петрович, расскажите, какие виды сборов существуют?
— В зависимости от решаемых задач сборы подразделяются на военные и специальные. Целью проведения военных сборов является повышение боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, специальных сборов — ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В свою очередь, военные сборы подразделяются на учебные: в составе органов военного управления, воинских частей и подразделений, организаций Вооруженных Сил и военных комиссариатов на штатных воинских должностях, на которые военнообязанные предназначены для прохождения военной службы в военное время (учебные сборы приписного состава); по подготовке военнообязанных по военно-учетным специальностям; по обслуживанию вооружения, военной техники и других материальных средств неприкосновенного запаса с одновременным их изучением (учебные сборы по обслуживанию техники неприкосновенного запаса); сборы по проверке мобилизационной готовности воинских частей и других воинских формирований (проверочные сборы).
— Какие сроки прохождения сборов?
— Устанавливаются следующие сроки прохождения военнообязанными военных и специальных сборов: учебных сборов приписного состава — до 25 дней, учебных сборов по подготовке военно-обязанных по военно-учетным специальностям — до 60 дней, учебных сборов по обслуживанию техники неприкосновенного запаса — до 25 дней, проверочных сборов — до 35 дней, специальных сборов — до двух месяцев.
— Кто и как осуществляет призыв на сборы?
— Призыв на военные или специальные сборы военнообязанных организует и проводит военный комиссар. Оповещение военнообязанных, призываемых на военные и специальные сборы, за исключением проверочных, производится заблаговременно в процессе изучения и отбора кандидатов. Военнообязанным, отобранным для прохождения сборов, вручаются повестки с указанием сроков явки в военный комиссариат. В день прибытия военнообязанных в военный комиссариат проводится их призыв на сборы и отправка в воинские части. Оповещение, призыв и отправка военнообязанных на проверочные сборы проводятся в соответствии с порядком и в сроки, установленные специальными планами. Военный комиссариат выдает справки для предъявления по месту работы (требования).
Справочно!
Статья 436 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы (занятия)»:
- Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы (занятия) — наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до трех месяцев.
- Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы (занятия), совершенное путем умышленного причинения себе телесного повреждения, либо симуляции болезни, либо подлога документов или иного обмана, — наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.
Штраф составляет от тридцати до одной тысячи базовых величин.
— Петр Петрович, а какие категории граждан освобождаются от военных и специальных сборов?
— В статье 71 Закона «О воинской обязанности и воинской службе» указано, что от прохождения всех видов военных и специальных сборов освобождаются военнообязанные, забронированные за республиканскими органами государственного управления, другими государственными органами и иными организациями; судьи и прокурорские работники; депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь; члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь; руководители, лица из числа летного и технического состава, другие работники авиационного и железнодорожного транспорта, непосредственно обеспечивающие или осуществляющие перевозки, занятые обслуживанием и ремонтом самолетов (вертолетов), аэродромной техники, подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта, а также авиационных организаций ДОСААФ; члены экипажей судов речного флота — в период навигации; обучающиеся, получающие среднее специальное, высшее образование в очной форме образования (на весь период обучения) и заочной форме образования (на период экзаменационных сессий); военнообязанные — при наличии оснований для предоставления отсрочки от призыва в период мобилизации по семейному положению, состоянию здоровья, а также имеющие трех и более детей до 18 летнего возраста.
— В чем особенности освобождения граждан от сборов в рамках проверки боевой и мобилизационной готовности, проводимой по поручению Главы государства?
— Статья 71 «Закона о воинской обязанности и воинской службе» определяет категорию военнообязанных, которые не призываются на сборы, за исключением сборов при проведении проверок боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил по распоряжению Президента Республики Беларусь. К ней относятся граждане, непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, в период проведения этих работ; педагогические работники учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего образования и специальных общеобразовательных школ (специальных общеобразовательных школ-интернатов); военнообязанные женского пола.
Отмечу, что все вышеперечисленные три категории граждан привлекаются на сборы в рамках мероприятий проверки боевой и мобилизационной готовности, проводимой по поручению Главы государства.
— Каков предельный возраст призываемых граждан из запаса?
— Статьей 69 Закона «О воинской обязанности и воинской службе» установлен предельный возраст состояния военно-обязанного в запасе: для солдат и сержантов — до 50 лет, для прапорщиков и младших офицеров — до 55 лет, для старших офицеров — до 60 лет, для военнообязанных женского пола, имеющих воинские звания прапорщиков или офицеров, — 50 лет, для остальных военнообязанных женского пола — 45 лет.
— Какие гарантии и компенсации предусмотрены для военнообязанных в период прохождения ими сборов?
— В статье 6 Закона «О воинской обязанности и воинской службе» указано, что гражданам, призванным на сборы, по месту их работы сохраняется место работы и выплачивается нанимателем средний заработок за период прохождения военных сборов; индивидуальным предпринимателям, лицам, временно не работающим, а также безработным выплата компенсаций за период прохождения сборов осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами из расчета пятнадцати базовых величин за один месяц.
Добавлю, что выплата осуществляется на основании справки о периоде прохождения военных сборов, которую выдает военный комиссариат, осуществлявший призыв на военные сборы.
«НН».