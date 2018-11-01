Хитрость защитников. Откуда могло пойти название «Глуск»?

Жил-был водца одного рода дреговичей Хитран. За что прозвали его так? Да за всякие придумки-выдумки. За то, что мог, как сказывали, сухим из воды выбраться.

БЕССТРАШИЕ ХИТРАНА

Однажды на охоте он был. На беду свою с выдерцами встретился. Кипчаки или тавры, кто их разберет, схватили Хитрана. Отобрали добытых куниц. Приказали вести их в селище. А как не поведешь, когда нож держат у горла?

Вел, как велели, тихо, едва заметными стежками: хотели врасплох селище захватить. И в такое болото завел, что никто из разбойных людей из него и не вышел. Хитран же о тропке невидимой из двух жердей знал. Сам проложил ее минувшим летом. Живым вернулся домой.

Рассказал своим о том, что произошло. Насторожились люди. Раз пришли одни вороги, то и другие могут найти селище. Удумал Хитран обнести селище высоким плотом. Ворота чтобы были крепкие. И чтобы сторожа смотрели во все глаза день и ночь.

Вбили высокие колья в землю. Ограда не раз выручала людей. Но бывало и такое, что подбирались чужинцы к ней, жгли, вырубали проходы. И тогда бились за свою волю и жизнь дреговиты у самых изб.

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ВЫСОКИЙ ВАЛ

После одной такой брани шел Хитран вдоль разрушенного плота. Тяжко было на душе. Поскользнулся да и грохнулся на землю. Стал смотреть, на что такое скользкое наступил. Оказалось - на комок мокрой глины. Вот тут и пришла думка о высоком земляном вале вокруг плота. Да не о простом вале, а о покрытом глиной. Чтобы нелегко было взбежать на него. Ведь он сам поскользнулся на ней, и вороги будут падать.

С тем и пошел к своим. Выслушали его люди. И все согласились, что надо укреплять селище, чтобы ворогов не пропускать к избам. Здесь дети, женщины, деды. Отбиваться от чужинцев у изб труднее.

Не одно лето работали. Но вышло все как было задумано. Вырос вокруг плота высокий вал. Селище как будто на гору взобралось.

Попробовали мужики на вал подняться, к плоту подойти. Да с первого раза ничего не получилось. Скользко, как на льду.

Вороги на этой глуди елозили, а тем часом мужики сквозь стрельницы у многих отбивали охоту приходить сюда оружными. Так оно и было не единожды. Вороги на вал всякий друз бросали, жерди, колья вбивали. Но все это задерживало наступ. Защитники же селища были хорошими охотниками. Редко когда стрела летела мимо. Глудь становилась добрым помощником доморощенным воям.

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ГРАД НА БЕРЕГУ

Откуда слово «глудь» появилось, никто не знает. От голого, не занесенного снегом льда? Может, кто из прибытчиков принес, которых в селище из разных земель занесло немало? Но слово прижилось, и от него все и пошло.

Плот высокий да вал вокруг него - это еще не крепость. Хотя всякое огороженное место нередко Городком прозывалось. Так было и на этот раз. Но затерялось имя Городок. А прикипело к селищу имя Глудь. Звалось кем-то и Глузом, и Глусом. А потом и Глуском. Говорится слово просто, запоминается легко.

Много лет спустя вырос град на берегу реки. Издалека был виден. Торговый люд стал заворачивать к нему. В разное время город называли то Старым Глуском, хотя старым было селище, что осталось стоять подалее от города, то Глуском-Погорелым. Пожары не раз уничтожали деревянный город. Жгли, не жалея, и вороги. Глуском-Дубровицким звался. Это уже владельцы города захотели увековечить свое имя.

Но все это ушло в прошлое. И осталось название, которое родилось в далекие от нас времена. Сегодня Глуск живет обычной жизнью районного города. Когда-нибудь летописцы напишут и о ней.

Виктор КРУКОВСКИЙ