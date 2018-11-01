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Показывает Минск. Столица Беларуси готовится удивить болельщиков на II Европейских играх-2019

02.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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С 21 по 30 июня 2019 года Минск станет одним из центров спортивного мира: здесь пройдут вторые в истории Европейские игры. Они проводятся раз в четыре года.

В рамках Европейских игр атлеты будут соревноваться в 15 видах спорта. Десять из них станут квалификационными к летней Олимпиаде-2020 в Токио. А соревнования по боксу, гребле на байдарках, бадминтону, дзюдо и каноэ пройдут в ранге чемпионатов Европы.

Грядущим летом Минск ожидает более 4 тысяч спортсменов из 50 стран. Освещать Европейские игры будет более тысячи представителей зарубежных СМИ. Планируются визиты 100 президентов, генеральных секретарей европейских федераций по видам спорта и министров спорта. В общем, масштаб выдающийся.

Уже сейчас Беларусь активно готовится к этому важному событию, беря на вооружение опыт коллег-россиян. Минувшим летом Россия блестяще справилась с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу. О том, чем удивит участников и гостей Европей-ских игр гостеприимный Минск, рассказал генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси и директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин.

— Георгий Васильевич, на проведение II Европейских игр, кроме Беларуси, претендовали Польша, Турция, Нидерланды, ряд других стран. Почему все-таки выбор пал на Беларусь?

— В заявке Минска на проведение II Европейских игр было сказано, что, за исключением строительства двух-трех спортивных объектов, вся остальная спортивная инфраструктура уже имеется. Недавно возобновил свою работу после масштабной реконструкции стадион «Динамо», здесь пройдут церемонии открытия и закрытия Игр, а также состязания по легкой атлетике. Сейчас строительные работы завершаются в спортивно-стрелковом комплексе им. маршала С. К. Тимошенко. Сдача объекта запланирована до конца года. Также ожидается открытие нового жилого корпуса в Студенческой деревне, где будут размещены атлеты.

—  Сколько гостей вы ожидаете в Минске? Прежде всего болельщиков.

—  Как минимум столько же, сколько их было на чемпионате мира-2014 по хоккею в Минске и на первых Европейских играх в Баку в 2015 году. Речь идет о семидесяти тысячах. Может быть, что эта цифра возрастет до ста тысяч человек.

— И чем Минск собирается удивить гостей?

— Люди приедут прежде всего для того, чтобы увидеть зрелище. Поэтому наша задача — «задержать» их в Минске до конца соревнований, предложить им незабываемую культурную программу, сувениры, вкусное питание. Ведь чем интереснее программа, тем дольше на трибунах задержится человек. Кроме того, в Минске откроются четыре фан-зоны: возле «Минск-Арены», «Чижовка-Арены», Дворца спорта и на улице Октябрьской, которую планируют на время состязаний сделать пешеходной. А еще предложим гостям танцевально-развлекательные шоу.

— Скажите, будете ли вы учитывать при подготовке и организации Европейских игр опыт России, которая минувшим летом принимала чемпионат мира по футболу?

— Разумеется. Нам чрезвычайно интересен и полезен опыт россиян в организации и проведении крупнейших мероприятий в мире спорта. Наши менеджеры в различных функциональных направлениях командировались в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года. На протяжении всего турнира в различных городах России были задействованы наши кандидаты в волонтеры Европейских игр. Также в этом году представители оргкомитета II Европейских игр посетили чемпионат Европы по дзюдо среди смешанных команд, который впервые в таком формате проходил в Екатеринбурге. Контакт с российскими коллегами мы поддерживаем постоянно.

— Почему эти Европейские игры так важны для Беларуси? Какое наследие они могут оставить?

— Наша задача состоит в том, чтобы всё, что делается к предстоящему спортивному событию, осталось в дальнейшем жителям города и спортсменам. Сейчас, например, прорабатывается вариант, чтобы в городском транспорте Минска появился бесплатный Wi-Fi. В Студенческой деревне будет проводиться ремонт общежитий, благоустраиваться прилегающая территория. Кроме того, Минск закупает 300 новых автобусов, которые потом будут курсировать по городским маршрутам. В целом же 65 % в структуре затрат на проведение мультиспортивного форума составляет «наследие»: гостиницы, транспортное обеспечение, ремонт общежитий, реконструкция объектов.

Артур НАНЯН,

«Союз/Беларусь

            /Россия».


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Теги: Минск
 
 
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С 21 по 30 июня 2019 года Минск станет одним из центров спортивного мира: здесь пройдут вторые в истории Европейские
 
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