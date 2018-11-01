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Toyota отзывает более 1,6 млн автомобилей из-за неисправностей в подушках безопасности

02.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Toyota отзывает более 1,6 млн автомобилей из-за неисправностей в подушках безопасности

Toyota отзывает более 1,6 млн автомобилей по всему миру из-за неисправностей в подушках безопасности, сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление компании.

Речь идет в основном о моделях Avensis и Corolla. Более чем в 1 тыс. машин требуется заменить подушки безопасности, примерно в 600 тыс. - установить новые нагнетательные устройства подушек безопасности, так как установленные сейчас подушки японской компании Takata могут неправильно сработать в случае аварии.

В начале октября Toyota объявила об отзыве свыше 2,4 млн гибридных автомобилей по всему миру из-за неисправности, которая может привести к самопроизвольному отключению двигателя.

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Toyota отзывает более 1,6 млн автомобилей по всему миру из-за неисправностей в подушках безопасности, сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление...
 
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