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Официальный магазин Xiaomi сделал скидки на три дня
Один из официальных белорусских магазинов Xiaomi — mi.by — на три дня снизил цены на многие гаджеты производителя в честь своего дня рождения.
Купить устройства по специальным ценам можно со второго по четвертого ноября. На сайте mi.by говорится, что скидки в Сети могут отличаться от скидок в розничных точках продаж. Количество товаров на акции ограничено, а «особые скидки действуют при оплате в рассрочку только от Белгазпромбанка „Картой покупок“».
Полный список гаджетов, участвующих в акции, на сайте магазина разбит по категориям — смартфоны, ноутбуки, смарт-устройства и другие. Например, топовый смартфон
Отметим, что примерно в 10 утра сайт mi.by перестал открываться. При попытке захода на него высвечивается ошибка с сообщением «Error 502» или «сайт временно находится на техническом обслуживании».
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Купить гаджеты по сниженным ценам можно со второго по четвертое ноября.
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