Официальный магазин Xiaomi сделал скидки на три дня

Один из официальных белорусских магазинов Xiaomi — mi.by — на три дня снизил цены на многие гаджеты производителя в честь своего дня рождения.



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Купить устройства по специальным ценам можно со второго по четвертого ноября. На сайте mi.by говорится, что скидки в Сети могут отличаться от скидок в розничных точках продаж. Количество товаров на акции ограничено, а «особые скидки действуют при оплате в рассрочку только от Белгазпромбанка „Картой покупок“».

Полный список гаджетов, участвующих в акции, на сайте магазина разбит по категориям — смартфоны, ноутбуки, смарт-устройства и другие. Например, топовый смартфон Pocophone F1 с 949 рублей подешевел до 856,47 рублей. Redmi Note 6 Pro продают за 547,15 рублей против 579 рублей. Акционная цена огромного Mi Max 3 — 721,09 рублей при оригинальной стоимости в 799 рублей.

Отметим, что примерно в 10 утра сайт mi.by перестал открываться. При попытке захода на него высвечивается ошибка с сообщением «Error 502» или «сайт временно находится на техническом обслуживании».



