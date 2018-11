В Минске проходит открытие ежегодной конференции «Деловой интернет». Организатором мероприятия традиционно выступает белорусский портал TUT.BY. Конференция продлится два дня — 2 и 3 ноября.



Деловой интернет — 2017. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В этом году на конференции выступят 26 международных спикеров, организаторы ожидают около 800 участников. Доклады разделены на два потока: «Бизнес» и «Маркетинг».

На мероприятии выступят сооснователь и издатель Look At Media Алексей Аметов, заместитель директора по маркетингу и науке FloHealth Inc. Анна Клепчукова, руководитель пресс-службы ООО «Евроторг» Егор Хрусталев, основатель группы компаний А-100 Александр Центер, независимый HR консультант в сфере IT Амина Идигова и многие другие.

Также на конференции можно будет услышать представителей TUT.BY, «Про бизнес», Haxus, velcom, «Альфа-Банк», «Зубр Капитал», Mail.Ru Group, IAB Russia, Яндекс и других компаний.

Тема конференции этого года — «Технологии меняют бизнес». Докладчики расскажут технологиях будущего, искусственном интеллекте, дополненной реальности и их связи с маркетингом и интернет-рекламой.

Полную программу выступлений можно посмотреть тут , почитать о спикерах — тут , купить билет на «Деловой интернет» — тут . Презентации всех спикеров конференции появятся в ближайшее время на сайте мероприятия di.by .