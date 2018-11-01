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Темы будущего и топ-спикеры: в Минске начался "Деловой интернет"
В Минске проходит открытие ежегодной конференции «Деловой интернет». Организатором мероприятия традиционно выступает белорусский портал TUT.BY. Конференция продлится два дня — 2 и 3 ноября.
В этом году на конференции выступят 26 международных спикеров, организаторы ожидают около 800 участников. Доклады разделены на два потока: «Бизнес» и «Маркетинг».
На мероприятии выступят сооснователь и издатель Look At Media Алексей Аметов, заместитель директора по маркетингу и науке FloHealth Inc. Анна Клепчукова, руководитель пресс-службы ООО «Евроторг» Егор Хрусталев, основатель группы компаний А-100 Александр Центер, независимый HR консультант в сфере IT Амина Идигова и многие другие.
Также на конференции можно будет услышать представителей TUT.BY, «Про бизнес», Haxus, velcom, «Альфа-Банк», «Зубр Капитал», Mail.Ru Group, IAB Russia, Яндекс и других компаний.
Тема конференции этого года — «Технологии меняют бизнес». Докладчики расскажут технологиях будущего, искусственном интеллекте, дополненной реальности и их связи с маркетингом и интернет-рекламой.
Полную программу выступлений можно посмотреть
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Конференция продлится два дня - 2 и 3 ноября.
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