В Кировском районе фура протаранила встречный микроавтобус: один человек погиб, один в реанимации

Один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы при столкновении микроавтобуса и фуры в Кировском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Смертельная авария произошла 1 ноября, в 20.45. По предварительной информации, 25-летний водитель фуры Mercedes ехал по трассе Могилев — Бобруйск. На 100-м километре дороги он выехал на полосу встречного движения и врезался в грузопассажирский микроавтобус.





В результате ДТП 52-летний водитель микроавтобуса от полученных травм умер на месте происшествия. Его 45-летняя пассажирка с многочисленными травмами госпитализирована в реанимационное отделение больницы.