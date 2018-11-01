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В Кировском районе фура протаранила встречный микроавтобус: один человек погиб, один в реанимации

02.11.2018 10:15 — Разное | Tut.by  
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Один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы при столкновении микроавтобуса и фуры в Кировском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


Смертельная авария произошла 1 ноября, в 20.45. По предварительной информации, 25-летний водитель фуры Mercedes ехал по трассе Могилев — Бобруйск. На 100-м километре дороги он выехал на полосу встречного движения и врезался в грузопассажирский микроавтобус.


В результате ДТП 52-летний водитель микроавтобуса от полученных травм умер на месте происшествия. Его 45-летняя пассажирка с многочисленными травмами госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

 
Теги: Могилев
 
 
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Смертельная авария произошла 1 ноября, в 20.45, на трассе Могилев - Бобруйск.
 
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