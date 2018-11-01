Хочу учиться в STEM-классе (ВИДЕО)

ГУО «Гимназия г.Дзержинска» подало заявку на участие в конкурсе, организованном ассоциацией «Образование для будущего».

31 октября, был последний день приема заявок на конкурс «Хочу учиться в STEM-классе!». Более месяца принимались заявки от белорусских школ, которые хотели бы иметь у себя современный STEM-центр, и, говорят, количество желающих превзошло все ожидания.

Что ж, вполне возможно, у учащихся гимназии тоже появится замечательный шанс учиться в современном STEM-центре. Ну, а более подробно познакомиться с теми преимуществами, которые такое обучение гарантирует, можно в следующем видео.