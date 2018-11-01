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СЕЗОНные поездки станут дешевле

02.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Тема гостехосмотра, а вместе с ней оплаты госпошлины на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении была и остается на слуху у автовладельцев. Уже четыре года законопослушные граждане перед тем как отправиться на станцию диагностики и пройти технический осмотр транспортного средства, оплачивают транспортный сбор. 

 

К сожалению, с каждым годом на дорогах республики транспортных средств с пройденным гостехосмотром (об этом свидетельствует статистика УП «Белтехосмотр» и Госавтоинспекции) становится меньше, что чревато ростом аварийности.
Пожалуй, «забастовку» некоторых водителей можно аргументировать. К примеру, у меня есть знакомый (владелец двух авто), который использует старый ВАЗ 2121 только в сельзкохозяйственных целях: чтобы привезти с поля собранный урожай. Получается, что за исключением августа и сентября его автомобиль находится на хранении в гараже. Госпошлину же за допуск к участию транспортного средства в дорожном движении он платит на год. Закрадывается вопрос, может проще нанять технику со стороны, чем воспользоваться личным транспортом? И таких ситуаций не счесть.
Понимая всю серьезность данного вопроса, правительство постепенно разрешает его. С 1 января этого года государство официально разрешило переносить отметку о техосмотре при госрегистрации транспортного средства новым собственником. Совсем недавно распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 16 октября 2018 года № 308р создана межведомственная рабочая группа по выработке согласованного решения по вопросам определения порядка взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, установления контроля за ее уплатой. Проект согласованного решения межведомственной рабочей группе необходимо подготовить и внести в Совет Министров до 1 февраля 2019 года. Как стало известно, правительство планирует разделить уплату транспортной пошлины и процедуру прохождения техосмотра. Предполагается, что право на доступ к дорожному движению водители будут оплачивать через систему «Расчет» (ЕРИП) на срок от одного месяца. Решить вопрос с неплательщиками госпошлины поможет сравнение базы ЕРИП с базами фотофиксации и прохождения техосмотра. Предполагается, что новая схема может заработать с 1 июля 2019 года.
Как на грядущие нововведения реагируют автовладельцы, мы выяснили в ходе совместного рейда с временно исполняющим обязанности начальника ОГАИ Свислочского РОВД Дмитрием Зотовым.


Андрей ЧЕКМАРЕВ:

СЕЗОНные поездки станут дешевле
Обеими руками поддерживаю такие нововведения. Некоторые автовладельцы не выезжают зимой из гаражей, вносят большую сумму одновременно за транспортный сбор и гостехосмотр. Я оплачиваю шесть базовых величин за допуск к участию авто в дорожном движении. Думаю, что данное решение поддерживает большинство автовладельцев.

 

Виктор УЛАНОВИЧ:

СЕЗОНные поездки станут дешевле

Я за столько лет уже смирился с оплатой госпошлины за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Перед тем как ехать на станцию диагностики для прохождения гостехосмотра, оплачиваю транспортный сбор в банке. Как говорится, оплатил и забыл. Помесячная оплата точно не для меня, так как автомобиль может понадобиться в любое время, бывают и незапланированные поездки.

 

Антон ПАНАСЮК, г. Гродно:

СЕЗОНные поездки станут дешевле

Да, наслышан о разработке нового проекта, который предполагает «отвязывание» госпошлины за дороги от гостехосмотра. Существующая ситуация меня как автовладельца транспортного средства 2010 года выпуска вовсе не устраивает. Приходится платить госпошлину за дороги сразу за два года, потому что гостехосмотр действителен 24 месяца. А поскольку я нахожусь с супругой на заслуженном отдыхе, для нас эта сумма значительная. Если разрабатываемый проект будет реализован, буду очень рад: смогу оплачивать госпошлину поэтапно, а еще лучше, если пенсионерам вернут 50-ти процентную скидку.


P. S. К слову, подход к дорожному налогу в разных государствах индивидуален. В Грузии налог на автомобили введен 1 января 2017 года, но коснулся он только физических лиц, чей годовой семейный доход составляет более 28 711 белорусских рублей в эквиваленте.
В США транспортный налог включен в стоимость топлива, а также взимается при покупке автомобиля. В Германии транспортный налог уплачивается в начале года единым платежом либо в рассрочку по запросу местной налоговой службы. Здесь учитываются объем двигателя и объем выбросов углекислого газа.

 

Елена КЕДИК.

Фото автора.

 
Теги: Гродно
 
 
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Тема гостехосмотра, а вместе с ней оплаты госпошлины на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении была и остается на слуху у автовладельцев. Уже...
 
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