Белорусы готовятся к вступлению в ВТО



В Гродно прошел «круглый стол» с бизнес-сообществом по вопросам вступления Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию.

Уже во второй раз в рамках Недели ВТО в Республике Беларусь в каждом областном центре проводятся встречи экспертов и заинтересованных лиц. В этом году белорусским бизнес-сообществам представилась возможность пообщаться с экспертами в области внешней торговли и ВТО из России, Казахстана и Беларуси. Речь шла о текущей ситуации присоединения Республики Беларусь к ВТО. Эксперты из Российской Федерации и Республики Казахстан рассказали об опыте вступления во Всемирную торговую организацию, об открывшихся в результате возможностях и перспективах. Эти вопросы осветили начальник отдела ВТО и унификации торговых режимов управления внешнеторговой политики Департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Республики Беларусь Ольга Казакевич, международные эксперты – генеральный директор АНО «Центр экспертизы по вопросам ВТО» Елена Шапиро (Российская Федерация), заместитель генерального директора Нурлан Кулбатыров и руководитель сектора анализа доступа на рынок товаров АО «Центр развития торговой политики» Министерства национальной экономики Республики Казахстан Ернар Серик.





Участники «круглого стола» обсудили также роль предпринимательских объединений и бизнеса на этапе вступления страны в ВТО, развитие сельского хозяйства Беларуси в условиях ВТО, изменения условий работы белорусских субъектов хозяйствования в контексте вступления страны в организацию и последующего членства в ней. Эти вопросы предложили для обсуждения председатель Республиканского союза нанимателей Сергей Жарников, национальные эксперты – доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Института системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси Наталья Киреенко и кандидат экономических наук, заведующий кафедрой международного бизнеса Белорусского государственного экономического университета Галина Турбан.





Участники мероприятия узнали о реальных инструментах, которые помогут белорусским предприятиям подготовиться к изменениям условий работы при вступлении в ВТО и последующего членства в организации. Также присутствующих ознакомили с практическим пособием «ВТО в интересах предприятий», которое поможет предприятиям во внешнеторговой деятельности.

2 марта этого года началась реализация 5-й фазы проекта «Содействие Правительству Республики Беларусь при вступлении во Всемирную торговую организацию через усиление экспертного и институционального потенциала». Проект рассчитан на три года, финансируется Правительством Российской Федерации и реализуется Программой развития Организации Объединенных Наций в партнерстве с Министерством иностранных дел Республики Беларусь.

Галина ТУРБАН, автор пособия «ВТО в интересах предприятий»:





– Пособие предназначено для руководителей и специалистов предприятий, работающих в сфере внешней торговли, органов государственного управления, научных и деловых кругов, студентов и преподавателей. Издано в целях содействия субъектам хозяйствования понимания механизма работы организации, ведь ВТО – это прежде всего система норм и правил. Особый акцент в пособии сделан на их использовании в практике внешнеторговой деятельности предприятий.

Людмила БАЛЫШ.

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