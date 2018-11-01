ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Несчастье легче предупредить

02.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
Размер текста:
A
A
A

Несчастье легче предупредить

Комиссия для проверки знаний по вопросам охраны труда Свислочского райисполкома провела обучение и проверку знаний у руководителей и специалистов.

Начальник Свислочского РОЧС Сергей Мленик напомнил присутствующим общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, а также указал документы, в которых эти требования прописаны.

На обязанностях нанимателей, которые должны обеспечивать здоровые и безопасные условия труда работников, подробно остановилась заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, начальник отдела по труду и занятости Мария Качко. «Азы обеспечения охраны труда работника должен знать каждый руководитель, – отметила Мария Геннадьевна. – Это прежде всего проведение инструктажей: при приеме на работу – вводного инструктажа, на рабочем месте – первичного, не реже, чем раз в полугодие – повторных». Также выступающая напомнила присутствующим об их действиях по охране труда работников в случаях, когда работа связана с повышенной опасностью. 

Несчастье легче предупредить

 

Несчастье легче предупредить

 

О требованиях по организации безопасной эксплуатации электроустановок рассказал начальник Свислочской районной энергоинспекции Александр Войтюлевич, на санитарных нормах, призванных сохранить здоровье и жизнь работников, остановилась заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом Свислочского райЦГЭ Татьяна Чураковская. Главный специалист отдела по труду и занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Валентина Савко затронула вопросы регулирования трудовых отношений.

Прослушав курс обучения по охране труда, руководители и специалисты сдали экзамен.

 

Людмила БАЛЫШ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комиссия для проверки знаний по вопросам охраны труда Свислочского райисполкома провела обучение и проверку знаний у руководителей и специалистов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Опрос показал отношение россиян к своей работе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Навiны Палесся
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика