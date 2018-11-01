Несчастье легче предупредить





Комиссия для проверки знаний по вопросам охраны труда Свислочского райисполкома провела обучение и проверку знаний у руководителей и специалистов.

Начальник Свислочского РОЧС Сергей Мленик напомнил присутствующим общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, а также указал документы, в которых эти требования прописаны.

На обязанностях нанимателей, которые должны обеспечивать здоровые и безопасные условия труда работников, подробно остановилась заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, начальник отдела по труду и занятости Мария Качко. «Азы обеспечения охраны труда работника должен знать каждый руководитель, – отметила Мария Геннадьевна. – Это прежде всего проведение инструктажей: при приеме на работу – вводного инструктажа, на рабочем месте – первичного, не реже, чем раз в полугодие – повторных». Также выступающая напомнила присутствующим об их действиях по охране труда работников в случаях, когда работа связана с повышенной опасностью.









О требованиях по организации безопасной эксплуатации электроустановок рассказал начальник Свислочской районной энергоинспекции Александр Войтюлевич, на санитарных нормах, призванных сохранить здоровье и жизнь работников, остановилась заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом Свислочского райЦГЭ Татьяна Чураковская. Главный специалист отдела по труду и занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Валентина Савко затронула вопросы регулирования трудовых отношений.

Прослушав курс обучения по охране труда, руководители и специалисты сдали экзамен.

Людмила БАЛЫШ.

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