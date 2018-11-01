2 ноября с 11.00 до 12.30 Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячую линию» по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы. Задать вопрос можно по телефону в Гомеле 8 (0232) 23-83-93.
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Сегодня КГК проведет «горячую линию» по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы
02.11.2018 — Разное | Газета Авангард
2 ноября с 11.00 до 12.30 Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячую линию» по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы. Задать вопрос можно по телефону в Гомеле 8 (0232) 23-83-93.
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2 ноября с 11.00 до 12.30 Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячую линию» по вопросу несвоевременной выплаты заработной...
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