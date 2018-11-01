Белорусы узнают цены производителей на лекарства

В Беларуси будет создан государственный реестр отпускных цен производителей на лекарственные средства.

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №776 от 31 октября 2018 года.

Реестр является государственным информационным ресурсом, представляющим собой электронную базу данных, содержащую сведения о предельных отпускных ценах производителей на лекарственные средства.

Сведения, содержащиеся в реестре, будут открытыми и доступными для всеобщего ознакомления.

Реестр будет формироваться Минздравом в лице РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении". Центр будет заниматься разработкой и модернизацией реестра, наполнением, защитой и техническим обеспечением его ведения.

Размещенные в реестре сведения, в частности, позволят получить информацию о предельной отпускной цене, дозировки, производителе.