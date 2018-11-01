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Белорусы узнают цены производителей на лекарства

02.11.2018 09:46 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси будет создан государственный реестр отпускных цен производителей на лекарственные средства.

Соответствующее решение  закреплено постановлением правительства №776 от 31 октября 2018 года.

Реестр является государственным информационным ресурсом, представляющим собой электронную базу данных, содержащую сведения о предельных отпускных ценах производителей на лекарственные средства.

Сведения, содержащиеся в реестре, будут открытыми и доступными для всеобщего ознакомления.

Реестр будет формироваться Минздравом в лице РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении". Центр будет заниматься разработкой и модернизацией реестра, наполнением, защитой и техническим обеспечением его ведения.

Размещенные в реестре сведения, в частности, позволят получить информацию о предельной отпускной цене, дозировки, производителе.

 
 
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В Беларуси будет создан государственный реестр отпускных цен производителей на лекарственные средства. Соответствующее решение  закреплено постановлением...
 
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