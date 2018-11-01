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Белорусы узнают цены производителей на лекарства
В Беларуси будет создан государственный реестр отпускных цен производителей на лекарственные средства.
Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №776 от 31 октября 2018 года.
Реестр является государственным информационным ресурсом, представляющим собой электронную базу данных, содержащую сведения о предельных отпускных ценах производителей на лекарственные средства.
Сведения, содержащиеся в реестре, будут открытыми и доступными для всеобщего ознакомления.
Реестр будет формироваться Минздравом в лице РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении". Центр будет заниматься разработкой и модернизацией реестра, наполнением, защитой и техническим обеспечением его ведения.
Размещенные в реестре сведения, в частности, позволят получить информацию о предельной отпускной цене, дозировки, производителе.
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В Беларуси будет создан государственный реестр отпускных цен производителей на лекарственные средства. Соответствующее решение закреплено постановлением...
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