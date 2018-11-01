Посетительница выставки в Екатеринбурге повредила картину Сальвадора Дали

Полиция провела проверку по факту повреждения картины, выставленной в галерее в Екатеринбурге, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции 27 октября. Выяснилось, что картину повредила посетительница, которая с подругой приехала из Челябинска.

"Во время экскурсии одна из них решила сделать фото (...). При этом посетительница случайно задела конструкцию, на которой размещалась картина", - говорится в сообщении.

Конструкция упала, картина, была повреждена. Тем не мене полиция приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что повреждена одна из картин Сальвадора Дали.

Как говорится на сайте галереи, в которой произошел инцидент, выставка работ Сальвадора Дали проходит в Екатеринбурге с 5 октября. Выставлена серия графических работ "Человеческие пороки" или "Забавные сны Пантагрюэля", созданные по мотивам романа Франсуа Рабле "Гаргантюа и Пантарюэль", а также иллюстрации к роману "Дон Кихот" Мигеля де Сервантеса.