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Правительство Беларуси утвердило программу действий в экономике на 2018-2020 годы

02.11.2018 09:33 — Разное | Интерфакс  
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Правительство Беларуси утвердило программу действий на 2018-2020 годы с целью создания условий для удвоения ВВП и доведения его до $100 млрд к 2025 году.

Документ утвержден постановлением Совмина №744 от 31 октября 2018 года, сообщила пресс-служба правительства.

Как сообщалось, утверждению программного документа предшествовало его согласование президентом и парламентом страны.

В Совмине констатируют, что документ соответствует приоритетам, целям и задачам 5-летней программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, которая является целевым прогнозом властей.

Среди системных мер, закрепленных в программе, - формирование благоприятной бизнес-среды и создание стабильных условий ведения бизнеса, повышение эффективности функционирования госсектора экономики, формирование IT-среды, опережающее развитие сферы услуг, продвижение товаров и услуг на новые рынки, обеспечение эффективности занятости и ряд других.

Согласно программе, правительство Беларуси совместно с Национальным банком планируют обеспечить объем золотовалютных резервов к концу 2018 года на уровне не менее $6,5 млрд (на 1 октября 2018 года $6,93 млрд - ИФ), в 2019 году - не менее $7,1 млрд, в 2020 году - не менее $7,5 млрд.

Правительство ставит целью переход в 2020 году денежно-кредитной политики на режим инфляционного таргетирования и рассчитывает, что инфляция в 2018 году не превысит 6%, в 2019 и 2020 годах - 5%.

Кроме того, в течение ближайших двух лет планируется ограничить дефицит счета текущих операций платежного баланса в пределах 3% ВВП ежегодно.

Курсовая политика в течение ближайших двух лет сохранится в режиме "управляемого плавания" при дальнейшей минимизации участия Национального банка на валютном рынке. Совместно с Нацбанком правительство продолжит дедолларизацию национальной экономики с целью формирования денежных расчетов на территории страны исключительно в нацвалюте. Одновременно продолжится либерализация валютных отношений, в том числе планируется снять ограничения на открытие счетов в иностранных банках.

В целом правительство намерено снижать уязвимость экономики от внешней конъюнктуры и сокращать долговую нагрузку. В связи с этим планируется принять меры по привлечению недолговых источников развития экономики. Так, планируется увеличить привлечение чистых прямых иностранных инвестиций до $1,7 млрд в 2020 году с ожидаемых $1,4 млрд в 2018 году.

Ранее также сообщалось, что министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, представляя программу в парламенте, заявлял, что в течение ближайших двух лет рост ВВП Беларуси будет превышать 4% после ожидаемых 3,7% в текущем году. В результате рост экономики Беларуси за 2016-2020 годы должен составить предусмотренные 5-летней программой 12,5%.

Между тем, международные финорганизации ожидают более сдержанный рост экономики Беларуси в среднесрочной перспективе – на уровне 2,5-3%. В качестве сдерживающих факторов эксперты отмечают высокую зависимость белорусской экономики от находящейся под санкционным давлением России, недостаточную развитость частного сектора и снижение возможностей бюджета по стимулированию экономики.

 
 
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Правительство Беларуси утвердило программу действий на 2018-2020 годы с целью создания условий для удвоения ВВП и доведения его до $100 млрд к 2025 году. Документ...
 
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