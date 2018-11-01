Правительство России предложило странам СНГ совместно бороться с низкокачественным трафиком подвижной сотовой связи

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств СНГ в области развития и использования систем сотовой подвижной связи, сообщил в пятницу официальный сайт правительства РФ.

"Проектом Протокола предусматривается расширение взаимодействия государств СНГ в области подвижной радиотелефонной связи с учётом появления новых возможностей современных цифровых стандартов телефонной связи, передачи данных, доступа к интернету", - говорится в сообщении.

Согласно внесенному Минкомсвязью России предложению, одобрен проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи, подписанное 17 января 1997 года. Предусматривается расширение взаимодействия государств СНГ в области подвижной радиотелефонной связи с учётом появления новых возможностей, предоставляемых потребителям современными цифровыми стандартами телефонной связи, передачи данных, доступа к интернету.

"Кроме того, предполагается сотрудничество по решению актуальных проблем в области безопасности, связанных в том числе с финансовыми потерями из-за незаконного и низкокачественного трафика, передаваемого по сетям подвижной радиотелефонной связи", - отмечается в распоряжении правительства РФ.