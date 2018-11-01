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Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества с Гродненской областью

02.11.2018 09:08 — Разное | Интерфакс  
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Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов посетил ряд предприятий Гродненской области и высказал заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Гродненского облисполкома.

"Первый визит посла Узбекистана в Гродненский регион носил ознакомительный характер. При этом обсуждалась возможность расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация предметных проектов", - сказал пресс-секретарь Гродненского облисполкома Виктор Железнякович.

В частности, речь идет о поставках в Узбекистан сельхозтехники производства "Лидаагропроммаш", импорте гродненских технологий в мясо-молочном животноводстве и продукции пищевой промышленности, отметил представитель облисполкома.

По его словам, в ходе диалога посол высказал готовность содействовать созданию на территории Узбекистана совместных предприятий по производству продуктов питания. При этом узбекская сторона выступила с инициативой по дальнейшему продвижению белорусской сельхозпродукции в страны Средней Азии и Китай.

Также рассматривается возможность активизации сотрудничества с Узбекистаном на межрегиональном уровне. В частности, в августе Гродненскую область посетила делегация регионов Узбекистана – Каракалпакии и Сурхандарьинской области. В ходе мероприятий  бизнес-форума состоялись встречи и переговоры с представителями Гродненского облисполкома, администрации СЭЗ "Гродноинвест", промышленных организаций области.

В ходе ознакомительного визита посол Н.Юсупов посетил также СЭЗ "Гродноинвест", где ознакомился с льготными условиями деятельности резидентов СЭЗ.

В.Железнякович отметил, что в ходе общения с представителями облисполкома обсуждалась возможность обучения узбекских студентов в ВУЗах Гродненщины.

Посол Узбекистана посетил предприятие "Беллакт", "Гронитекс", "Конте Спа", ознакомился с достопримечательностями Гродно.

Товарооборот Гродненской области с Узбекистаном в 2017 году составил $34 млн, увеличившись по сравнению с 2016 годом в 3 раза. В том числе экспорт из белорусского региона составил $29 млн. Основу экспорта Гродненского региона в Узбекистан составляет пищевая продукция, лакокрасочные изделия, сантехнические изделия, чулочно-носочная продукция. Импортирует белорусский регион из Узбекистана хлопчатобумажную пряжу, сухофрукты.

В настоящее время в Узбекистане проходит согласование проект Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Гродненской областью.

Предприятия Гродненской области принимали активное участие в прошедшей в сентябре в Ташкенте выставке белорусских производителей "Made in Belarus". В ходе выставки интерес посетителей вызвал коллективный стенд холдинга "Гродномясомолпром", в котором участвовали "Беллакт", "Молочный Мир", "Ошмянский мясокомбинат", "Рогозницкий крахмальный завод", "Лидский молочно-консервный комбинат", "Щучинский маслосырзавод".

 
Теги: Гродно
 
 
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Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов посетил ряд предприятий Гродненской области и высказал заинтересованность в расширении двустороннего...
 
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