Все игры хоккейной Экстралиги, а также матчи «Кубка 4 наций velcom» будут транслироваться на VOKA

На платформе VOKA появился новый раздел «Наш хоккей», посвященный одному из самых зрелищных и популярных в Беларуси видов спорта. Запуск специального раздела приурочен к предстоящему «Кубку 4 наций velcom», который пройдет с 8 по 10 ноября в спортивном комплексе «Чижовка-Арена».

Видеосервис VOKA будет транслировать все без исключения игры «Кубка 4 наций velcom», а также матчи Экстралиги в режиме онлайн, а смотреть их можно будет не только из дома, но и с любого устройства в сети любого мобильного оператора. Так что ни один матч любимой команды болельщики точно не пропустят. Более того, в разделе «Наш хоккей» на VOKA фанаты смогут найти всю интересующую информацию о ходе «Кубка 4 наций velcom»: новости, турнирную таблицу и архив прошедших игр. В дальнейшем хоккейный контент будет увеличиваться за счет трансляций новых матчей чемпионата.

«Проведение «Кубка 4 наций velcom» отражает усилия компании по поддержке белорусского спорта в целом и хоккея как одного из самых популярных его видов. Сегодня белорусскому хоккею она особенно нужна – в виде эмоций болельщиков, веры в команду, ее успех, ее будущее. Компания velcom вместе с видеосервисом VOKA приглашает белорусских болельщиков поддержать наших хоккеистов на играх первенства. Уверен, что статистика посещения предстоящих встреч, а также просмотров трансляций в эфире VOKA наглядно продемонстрирует, что интерес к хоккею по-прежнему высок и что от белорусской сборной и белорусских клубов болельщики ждут яркой игры и новых побед», – отметил заместитель генерального директора компании velcom по фиксированной связи и интеграции Антон Бладик.

Гостей «Кубка 4 наций velcom» ждет большой хоккейный праздник: на льду свою лучшую игру покажут игроки четырех национальных сборных. При поддержке Федерации хоккея Беларуси компания velcom организует для болельщиков разнообразные развлекательные активности. Так, в одном из секторов «Чижовка-Арены» появится специальная VOKA-зона с сувенирами, подарками и играми для хоккейных фанатов в перерывах между периодами. В холле спорткомплекса будет оборудована «комфортная» зона от velcom, где пришедшие на матчи зрители смогут сфотографироваться в необычной обстановке, нанести аквагрим с символикой любимых команд или принять участие в ярких челленджах.

«Основная задача белорусского хоккея на предстоящий сезон – доказать, что он по-прежнему достоин называться спортом высоких достижений. Надеюсь, наша сборная продемонстрирует это уже в ходе «Кубка 4 наций velcom». Возможность проведения подобных мероприятий – очень важный для нас знак, говорящий о том, что в белорусский хоккей верят и поддерживают очень многие: зрители, болельщики, спортсмены, а также представители социально ответственного белорусского бизнеса, такие как компания velcom», – отметил председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов.

«Кубок 4 наций velcom» станет частью хоккейного фестиваля «Будзем разам!». Соперниками белорусской сборной в ходе турнира станут команды Франции, Словении и Латвии. Календарь игр сборной Беларуси в рамках турнира выглядит следующим образом:

8 ноября – Беларусь-Франция (начало матча – 18:15);

9 ноября – Беларусь-Словения (начало матча – 19:30);

10 ноября – Беларусь-Латвия (начало матча – 19:30).

По завершении игр в рамках «Кубка 4 наций velcom» «Чижовка-Арена» впервые в своей истории примет матчи Континентальной хоккейной лиги, где хоккеисты «Динамо Минск» будут принимать у себя в гостях челябинский «Трактор» (12 ноября), магнитогорский «Металлург» (14 ноября) и екатеринбургский «Автомобилист» (16 ноября).