Разговор по существу с Игорем Мартыновым на встрече в Лепельском райисполкоме



С рабочим визитом посетил Лепельщину депутат Палаты

представителей Национального собрания Республики Беларусь

по Лепельскому избирательному округу №23, член Постоянной

комиссии по национальной безопасности Игорь Мартынов.

Чтобы обсудить насущные проблемы жизнедеятельности района, в работе приняли участие председатель Лепельского районного исполнительного комитета Михаил Киселевич, председатель районного Совета депутатов Игорь Урбан, а также были приглашены представители различных структур и направлений: РК ОО «БРСМ», Лепельского районного совета ветеранов, районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», объединения «Белорусский союз офицеров», «Белорусское республиканское общество спасения на водах» и других.

Игорь Феликсович поприветствовал участников встречи и приступил к рассмотрению вопросов.

Один из первых — возобновление деятельности Молодежного парламента.

— Молодежь — наше будущее. Нужно, чтобы с учетом своей молодости, взглядов, креативных мыслей она начинала предлагать идеи, а мы поддержим. Я готов продвигать молодежные проекты, если ОО «БРСМ» мне их представит. Сейчас союз молодежи чаще участвует в акциях, хотелось бы видеть от них больше деловой активности и конкретных предложений, — сказал Игорь Феликсович.

Ответил Андрей Кравцов, второй секретарь РК ОО «БРСМ»:

— Три года назад был создан Молодежный парламент. Но почему-то идея не прижилась, срок действия палаты истек. Теперь мы опять возобновляем ее деятельность. В школах уже выдвинуты кандидатуры: по пять человек из городских школ, по три — из сельских. Насчитывается 29 человек. Палата разобьется на пять комиссий, каждая будет отвечать за определенное направление. Детей выбирали не из выпускных классов, чтобы они хоть несколько лет могли поработать. Все делается согласно регламенту, положению.

* * *

Депутат рассказал о некоторых законопроектах, поступивших на рассмотрение в Палату представителей:

— В первом чтении на весенней сессии принят проект о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь, в частности в Уголовный кодекс о снижении уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Предлагается снизить в ч. 2 Статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь нижний предел наказания в виде лишения свободы с 5 до 3 лет, в ч. 3 этой же статьи — с 8 до 6 лет. Это дает возможность более избирательно, дифференцированно подходить к наказанию в зависимости от тяжести преступления и личности обвиняемого, в частности — для лиц, впервые совершивших преступление, и несовершеннолетних.

В первом чтении рассматривался вопрос об изменениях в Лесном кодексе Республики Беларусь, в частности о самозаготовке древесины.

Сейчас эти законопроекты находятся в Палате представителей и будут рассмотрены во втором чтении на осенней сессии.

На весенней сессии рассматривался проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам обеспечения пограничной безопасности», в частности на белорусско-украинской границе. Из Украины участились случаи провоза оружия и боеприпасов. Рассматривается вопрос усиления границы с Украиной, чтобы исключить незаконные операции с оружием и боеприпасами. К примеру, за этот год только украинские пограничники задержали более 100 единиц оружия и 12 тысяч боеприпасов. Белорусские пограничники — 80 единиц оружия и 1200 боеприпасов. Проблема есть, она не может нас не волновать. Поэтому будут приняты все меры, чтобы эти потоки остановить, — подчеркнул Игорь Феликсович.

Палатой представителей в первом чтении принят проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О трансплантации органов и тканей человека». Изменения коснутся «живого» донорства.

Предлагается расширить круг лиц, относящихся к потенциальным живым родственным донорам, включив в него не только родственников первой и второй степени родства, но и лиц, находящихся в кровном родстве, имеющих общих предков до прадеда и прабабки включительно. Данное нововведение позволит более своевременно оказывать медицинскую помощь по спасению родственников, нуждающихся в трансплантации органов и тканей человека.

Законопроектом вводится понятие перекрестной трансплантации, что позволит решить проблемы, возникающие при генетической несовместимости между донором и реципиентом.

Наша страна находится в Европе на третьем месте по трансплантации органов. За последние годы сделано 1,5 тысячи таких операций. Это число больше, чем в России, хотя по численности населения Беларусь намного уступает. В каждом областном центре открыто отделение трансплантации. Операции проводятся на высшем уровне.

Также принят проект «О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Чешской Республикой о пенсионном обеспечении». Договор регламентирует порядок формирования пенсионных прав, т.е. уплаты обязательных страховых взносов на пенсионное страхование и порядок реализации сформированных пенсионных прав, т.е. назначения и выплаты трудовых пенсий.

* * *

Далее присутствующие могли задать волнующие их вопросы.

— У солдат срочной службы страховой стаж не засчитывается. Решается ли этот вопрос? — обратился председатель объединения «Белорусский союз офицеров» Виталий Франчук.

— Моя позиция однозначная: должен засчитываться. Я ее отстаиваю. Иногда человеку при выходе на пенсию не хватает одного-двух месяцев. Проблема остается, но с повестки дня вопрос не снимается. К ней еще вернемся, — ответил Игорь Феликсович. — По этой теме был у нас такой пример. Офицер служил 15 лет, потом по каким-либо причинам ушел на гражданку, отработал там какой-то период, а при выходе на пенсию ему стаж не засчитали. Очень долго разбирали этот вопрос на разных уровнях. Пришли к компромиссу: ему засчитали десять лет.

Поступил вопрос и о льготах учащимся и студентам.

— Льготы оказываются малообеспеченным. Вопрос решается в учебном заведении при предоставлении справки.

Обратился Василий Майзус, председатель районного совета ветеранов:

— У нас очень активные люди, часто встречаемся, посещаем экскурсии в других городах. Но материальных средств не хватает на транспорт.

Игорь Феликсович обещал походатайствовать.

Прозвучал вопрос и от председателя объединения «Белорусское республиканское общество спасения на водах» Станислава Марковского:

— В течение нескольких лет поднимаем эту проблему. У нас есть спасательный пост. Находится на пляже озера Лепельское. Раньше была спасательная станция, существовала с 1989 года по 1994-й. В целях экономии бюджетных средств была сокращена. Самые обводненные районы в Витебской области — Ушачский, Браславский и Лепельский. Больше всего гибели людей на воде — в этих районах. С сентября 2008 года по сегодняшний день утонуло в Лепельском районе более 65 человек. Можно ли вернуть статус станции?

Председатель Лепельского райисполкома Михаил Киселевич взял этот вопрос на свой контроль, не откладывая, пригласил на следующий день встретиться и обсудить все детально.

Виталий Франчук обратился от жителей д. Заслоново:

— Решается ли вопрос по станции обезжелезивания в Заслоново?

Ответил председатель Лепельского райисполкома Михаил Киселевич:

— Решение о выделении денежных средств принято на уровне областного Совета депутатов, уже вышла экспертиза, определен генподрядчик. Работы запланированы на ноябрь 2018 — 2019 год.

Обратилась Евгения Юнацкевич, пенсионерка. Ее тревожит, что современное телевидение не учит патриотизму, этике, эстетике нашу молодежь.

Игорь Феликсович ответил:

— Больше, наверное, беспокоит интернет. Туда часто попадает информация, причиняющая вред здоровью и развитию ребенка, и нет фильтрации контента. Министерство связи и информатизации занимается блокировкой сайтов, только иногда поздно. Нужно более оперативно отслеживать информацию и блокировать.

Присутствующие интересовались, почему деньги с дорожных сборов не идут на районные дороги. Сбор для всех одинаковый, а пользуются по-разному. Кто-то ездит круглый год, к примеру, а кто-то — раз в месяц…

— Благодаря дорожному сбору реконструируются старые трассы, например М3 проходит через Лепель, строятся новые современные магистрали, достраивается кольцо МКАД-2 (осталось 14 километров).

В Правительстве разработана государственная программа по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2017 — 2020 годы, утвержденная 18 сентября 2017 года, где определен порядок ремонта дорог местного значения. Кроме того, решается вопрос о помесячной оплате дорожного сбора и введения понижающего коэффициента для отдельной категории граждан.

Устанавливаются видеокамеры, которые фиксируют, пройден техосмотр или нет.

— Говорят, что у нас медицина бесплатная. Но в Лепеле в районной поликлинике, чтобы сделать укол, нужно заплатить. Укол в вену стоит 55 копеек, поставить капельницу — 65 копеек. В других районах такого нет, — с такой проблемой обратилась Алина Тухто, председатель первичной ветеранской организации управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

Игорь Феликсович взял вопрос на контроль.

Беседа проходила в деловой и дружественной обстановке, в атмосфере полного взаимопонимания и, конечно, была весьма плодотворной. Присутствующие приняли активное участие, получили исчерпывающие и конкретные ответы от депутата.

Наталья

ХРАПОВИЦКАЯ.

На снимке: за круглым столом обсуждают насущные проблемы жизнедеятельности района (слева направо) Михаил Киселевич, Игорь Мартынов, Игорь Урбан, Сергей Целуйко, Сергей Кривель и Сергей Рассказов.

Фото автора.