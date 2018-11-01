Как наказать неадекватного соседа-жалобщика? Юрист рассказал, за что можно привлечь

Когда въезжаешь в новое жильё, будь оно собственным или арендным, ты выбираешь район, дом, инфраструктуру, парковку — что угодно. Нельзя выбрать только одно — гарантированно адекватных соседей. И вот тут начинается самое интересное. Иторию укрощения соседа рассказазал Realt.by .

— Первые несколько лет мы жили абсолютно спокойно и горя не знали, — рассказал Сергей, арендатор квартиры. — Однако потом практически каждый вечер к нам стал приходить сосед снизу и жаловаться на шум. Стали тщательнее следить за собой: музыку или телевизор слушали тихо, ложки-вилки не роняли, с мячиком не играли. Но лучше не становилось. Как раз наоборот — сосед умудрялся вызывать на нас даже наряды милиции. Мол, тут чуть ли не концерт с оркестром играет в квартире.

Мы пускали соседа в квартиру, показывали, что над его комнатой детская, где ребенок 6 лет не может уж так сильно шуметь. Ничего не помогало. Сосед пошел к председателю товарищества и предложил собрать комиссию, которая проверит, правильно ли в нашей квартире сделан пол. Председатель посмотрел пол, никаких нарушений не нашел и ушел. Он же поговорил с не совсем уже адекватным соседом. Опять безрезультатно. Этот самый сосед вроде бы в прошлом был каким-то чиновником, и пойти на уступки, видимо, он просто не мог.

В один из таких вечеров произошло нечто необъяснимое. Сосед стал буквально выносить дверь в нашу квартиру, требуя выключить громкую музыку и прекратить вечеринку. Жена была в ванной, дочка в комнате, а я читал новости в интернете — ни о какой вечеринке и речи не шло. Тогда я не выдержал и обратился в милицию. Однако и оттуда помощи ждать не пришлось — дверь в порядке, нет состава преступления. То есть по-человечески они меня понимали, но сделать ничего не могли.

Это был тот момент, когда я стал говорить с собственником квартиры о расторжении договора аренды. Дальше это терпеть не было сил.

Ооднажды сосед пустил меня в квартиру послушать «дикий» грохот, который мешает им жить. И вот стою я, действительно слышу шум (но не такой уж и сильный) и резонно спрашиваю: «А ничего, что я прямо сейчас у вас, в моей квартире никого нет, а звук все равно идет?». Комичная ситуация. Шум, который мы все слышали, доносился из квартиры этажом ниже. Там жила (и сейчас вроде бы живет) семья с двумя детьми. И с тех пор наш сосед стал свои претензии предъявлять уже им, в чем я им очень сочувствую.

Однако с этой квартиры моей семье пришлось все-таки съехать — процесс расторжения договора был уже запущен, и остановить его было нельзя.





Как защититься от таких соседей и есть ли на них «управа»? Корреспонденту Realt.by удалось получить комментарий юриста:

— Ситуацию условно можно разделить на две части, — пояснил адвокат адвокатского бюро «Бюро 24» к.ю.н. Дмитрий Северин. — Первая часть: сосед снизу не дает жизни, постоянно беспричинно жалуется, пишет официальные заявления в товарищество собственников, милицию. Но все эти жалобы не подтверждаются. В таком случае Сергей мог самостоятельно обратиться в милицию, чтобы представители органов правопорядка составили административный протокол в части статьи 9.2 Кодекса об административных правонарушениях (далее — КоАП). Проще говоря, этого соседа можно было обвинить в клевете, то есть распространении заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений.

Санкция указанной статьи предполагает наложение штрафа в размере до 30 базовых величин. На практике в схожих ситуациях суды чаще всего в качестве наказания дают нарушителю штраф в размере 1 базовой величины. И я думаю, что сосед мог на этом и успокоиться — никто не хочет обременять себя походами в суд, где рассматривается вопрос о привлечении тебя к административной ответственности.

В сложившейся ситуации важно попросить сотрудника ОВД, если он приехал по вызову соседа, чтобы тот разъяснил ответственность за ложный вызов по ст. 17.6 КоАП, который влечет наложение штрафа в размере от 4 до 15 базовых величин. И, возможно, конфликт будет исчерпан.

А вот вторая часть ситуации касается непосредственно действий этого соседа, когда он прибежал и барабанил ногой в дверь, тем самым напугав ребенка и жену Сергея. Здесь очень важен вопрос в фиксации доказательств. Если у Сергея будет присутствовать доказательственная база (например, видеозапись на смартфоне, на которой зафиксирована данная ситуация), то действия соседа могут быть расценены даже как мелкое хулиганство — статья 17.1 КоАП, а если при этом еще сосед и позволял себе оскорбительные выражения, то можно будет его привлечь по ст. 9.3 КоАП за оскорбление. Протокол по мелкому хулиганству может составить старший инспектор группы охраны правопорядка на основе приведенных доказательств. Если достаточных доказательств нет, то просто на словах привлечь соседа к ответственности будет нельзя. Если вину соседа в суде доказать удалось, то штраф может составить от 2 до 30 базовых величин.

К слову, по ст. 17.1 КоАП РБ «Мелкое хулиганство» привлекаются к ответственности буйные соседи за драки, дебоши, пьянки, семейные скандалы. Опять же, важно до приезда милиции (чтоб облегчить им работу) постараться зафиксировать нарушение на камеру мобильного телефона. Как правило протокол об административном правонарушении составляется в том случае, если факт нарушения повторяется и его подтверждают не менее двух свидетелей либо милиция в своем рапорте.