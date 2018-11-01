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Спортклуб ОАО «Беллакт» в числе призеров республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы

02.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Спортклуб ОАО «Беллакт» в числе призеров республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь подвело итоги  республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы за 2017 год.

Среди клубов по физической культуре и спорту, создаваемых в организациях, ОАО «Беллакт» занял достойное третье место и награждено денежной премией в размере 1102,5 рублей.

 
 
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Министерство спорта и туризма Республики Беларусь подвело итоги  республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку...
 
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