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Спортклуб ОАО «Беллакт» в числе призеров республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
02.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь подвело итоги республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы за 2017 год.
Среди клубов по физической культуре и спорту, создаваемых в организациях, ОАО «Беллакт» занял достойное третье место и награждено денежной премией в размере 1102,5 рублей.
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Спортклуб ОАО «Беллакт» в числе призеров республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь подвело итоги республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку...
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