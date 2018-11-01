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Президент Беларуси направил приветствие участникам XXV Международного кинофестиваля «Лiстапад»
Новости Беларуси. Белорусская столица в ожидании главного кинособытия осени. Последние приготовления идут к открытию юбилейного Международного кинофестиваля «Лiстапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
2 ноября масштабный культурный форум уже в 25-й раз соберет в Минске актеров, режиссеров, кинокритиков со всего мира.
Поздравление его участникам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Президент Беларуси направил приветствие участникам XXV Международного кинофестиваля «Лiстапад»
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Новости Беларуси. Белорусская столица в ожидании главного кинособытия осени. Последние приготовления идут к открытию юбилейного Международного кинофестиваля...
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