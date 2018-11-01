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Президент Беларуси направил приветствие участникам XXV Международного кинофестиваля «Лiстапад»

02.11.2018 11:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусская столица в ожидании главного кинособытия осени. Последние приготовления идут к открытию юбилейного Международного кинофестиваля «Лiстапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси направил приветствие участникам XXV Международного кинофестиваля «Лiстапад»

2 ноября масштабный культурный форум уже в 25-й раз соберет в Минске актеров, режиссеров, кинокритиков со всего мира.

Поздравление его участникам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси направил приветствие участникам XXV Международного кинофестиваля «Лiстапад»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уже четверть века наш кинофорум представляет аудитории интересные, качественные и глубокие фильмы, выполняя высокую просветительскую миссию и сохраняя приверженность своим принципам и традициям. Растущий из года в год состав участников фестиваля – наглядное подтверждение его авторитета среди профессионалов и любителей киноискусств.

«Познавая белый свет». XXV Международный кинофестиваль «Лiстапад» откроется в Минске 2 ноября

 
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусская столица в ожидании главного кинособытия осени. Последние приготовления идут к открытию юбилейного Международного кинофестиваля...
 
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