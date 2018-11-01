|
В Минске мужчина сделал 27 закладок с психотропом
Новости Беларуси. Житель Минска сделал в городе 27 закладок с психотропом.
По
У задержанного был обнаружен пакет, в котором было белое порошкообразное вещество массой около трех грамм. Мужчина во время задержания попытался выбросить сверток.
Правоохранители обнаружили еще 27 закладок в районе улицы Щедрина – Сморговского тракта. Из них 20 пакетов были объемом около трех грамм, а 7 – около пяти грамм.
По результатам экспертизы стало известно, что обнаруженное вещество содержит в составе особо опасный психотроп – мефедрон.
По месту жительства мужчины были обнаружены и изъяты полимерные пакеты, изолента, магниты и электронные весы. Установлено, что задержанный работал на интернет-магазин по продаже наркотических средств, находившийся в России.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов».
На неделе велосипедист сообщил работникам ГАИ о подозрительном минчанине.
Новости по теме
Школьники против наркомании: «Не стоит разбивать свою жизнь». Итоги проекта «STOP, наркотики» подвели в столице
‡агрузка...
Это сенсационная находка. Учёные установили возраст челна, найденного на дне Немана
Современная поэзия нужна для нашей души. Встреча с писателем Александром Ковалёнком состоялась в минском Доме литераторов
«Познавая белый свет». XXV Международный кинофестиваль «Лiстапад» откроется в Минске 2 ноября
Все на форсирование Немана: в Лидском районе проходит оперативный сбор командного состава Вооружённых Сил
К 2020 году Беларусь присоединится к безвозмездному донорству. Почему это важно?
На границе КНДР и Южной Кореи созданы мирные зоны
Экономический ущерб от непогоды в Венеции превысил миллиард евро
Новости экономики за 01.11.2018
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Житель Минска сделал в городе 27 закладок с психотропом. По информации ГУВД Мингорисполкома, 32-летнего мужчину задержали двадцать восьмого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)