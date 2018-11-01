Сын Владимира Макея дебютирует в новогодней сказке

Спектакль с 21 декабря по 7 января будут показывать на сцене Дворца Республики. Причем сказка все это время будет идти три раза в день, спектакль запланирован даже на вечер 1 января.





Как известно, на сцене дворца Республики примерно в эти же дни проходит Главная елка страны. А этот проект называли немного иначе – Главная елочка страны.





появился ролик , где Артем Макей в студии исполняет зажигательную песню к спектаклю. В социальных сетях уже, где Артем Макей в студии исполняет зажигательную песню к спектаклю.













Кстати, Артем не впервые выступает на публике и на театральной сцене. Например, весной этого года он принимал участие в творческом вечере своей мамы, актрисы Веры Поляковой. Пел песни, читал стихи и срывал бурные аплодисменты. Внешне маленький артист был совершенно спокоен.





«Это напускное, — рассказывала тогда Вера журналистам. — Он очень волновался и страшно переживал. Но потом собрался с мыслями, поел, что немаловажно для человека, который собирается петь, — и вроде все сложилось».





Актриса рассказывала, что ее старший сын не хотел заниматься актерской профессией, а вот младший – с удовольствием.





Артему Макею в этом году исполнилось 9 лет.





Кстати, билеты на некоторые даты уже все билеты на спектакль «Как стать Снегурочкой?» распроданы.







