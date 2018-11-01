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Сын Владимира Макея дебютирует в новогодней сказке
Артем Макей вместе с мамой, известной актрисой театра и кино Верой Поляковой-Макей сыграет в музыкальной сказке «Как стать Снегурочкой?». Режиссер-постановщик сказки – Татьяна Троянович.
Спектакль с 21 декабря по 7 января будут показывать на сцене Дворца Республики. Причем сказка все это время будет идти три раза в день, спектакль запланирован даже на вечер 1 января.
Как известно, на сцене дворца Республики примерно в эти же дни проходит Главная елка страны. А этот проект называли немного иначе – Главная елочка страны.
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Кстати, Артем не впервые выступает на публике и на театральной сцене. Например, весной этого года он принимал участие в творческом вечере своей мамы, актрисы Веры Поляковой. Пел песни, читал стихи и срывал бурные аплодисменты. Внешне маленький артист был совершенно спокоен.
«Это напускное, — рассказывала тогда Вера журналистам. — Он очень волновался и страшно переживал. Но потом собрался с мыслями, поел, что немаловажно для человека, который собирается петь, — и вроде все сложилось».
Актриса рассказывала, что ее старший сын не хотел заниматься актерской профессией, а вот младший – с удовольствием.
Артему Макею в этом году исполнилось 9 лет.
Кстати, билеты на некоторые даты уже все билеты на спектакль «Как стать Снегурочкой?» распроданы.
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Артем Макей вместе с мамой, известной актрисой театра и кино Верой Поляковой-Макей сыграет в музыкальной сказке «Как стать Снегурочкой?». Режиссер-постановщик...
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