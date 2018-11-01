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Сын Владимира Макея дебютирует в новогодней сказке

02.11.2018 11:09 — Разное | Партизан  
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Артем Макей вместе с мамой, известной актрисой театра и кино Верой Поляковой-Макей сыграет в музыкальной сказке «Как стать Снегурочкой?». Режиссер-постановщик сказки – Татьяна Троянович.

Сын Владимира Макея дебютирует в новогодней сказке
Спектакль с 21 декабря по 7 января будут показывать на сцене Дворца Республики. Причем сказка все это время будет идти три раза в день, спектакль запланирован даже на вечер 1 января.

Как известно, на сцене дворца Республики примерно в эти же дни проходит Главная елка страны. А этот проект называли немного иначе – Главная елочка страны.

В социальных сетях уже появился ролик, где Артем Макей в студии исполняет зажигательную песню к спектаклю.



Кстати, Артем не впервые выступает на публике и на театральной сцене. Например, весной этого года он принимал участие в творческом вечере своей мамы, актрисы Веры Поляковой. Пел песни, читал стихи и срывал бурные аплодисменты. Внешне маленький артист был совершенно спокоен.

«Это напускное, — рассказывала тогда Вера журналистам. — Он очень волновался и страшно переживал. Но потом собрался с мыслями, поел, что немаловажно для человека, который собирается петь, — и вроде все сложилось».

Актриса рассказывала, что ее старший сын не хотел заниматься актерской профессией, а вот младший – с удовольствием.

Артему Макею в этом году исполнилось 9 лет. 

Кстати, билеты на некоторые даты уже все билеты на спектакль «Как стать Снегурочкой?» распроданы.



 
 
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Артем Макей вместе с мамой, известной актрисой театра и кино Верой Поляковой-Макей сыграет в музыкальной сказке «Как стать Снегурочкой?». Режиссер-постановщик...
 
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