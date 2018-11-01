В Россонах начальник ГАИ лично помог добраться домой забывчивому путешественнику









Новополочанин собирался отправиться на автобусе с вокзала в Россонах в родной город, оставил на сиденье личные вещи и документы, но потом опоздал на посадку. Автобус уехал вместе с вещами мужчины. На вокзале незадачливому пассажиру предложили вызвать такси, так как до утра автобусы в Новополоцк больше не поедут. Но денег при себе у мужчины не оказалось. Он рассказал о случившемся в Россонском РОВД.





Несмотря на позднее время, начальник отделения ГАИ Россонского РОВД Василий Молчанов на своем автомобиле отвез новополочанина на трассу, где посадил на автотранспорт, следовавший в нужном направлении. Добравшись домой, пассажир поблагодарил правоохранителей, позвонив в РОВД, в котором к нему внимательно отнеслись и помогли в разрешении затруднительной ситуации, сообщили в ГАИ Витебска



