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Таможенное соглашение России и Беларуси 1999 года утратило силу

02.11.2018 10:52 — Разное | Партизан  
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении соглашения между РФ и Беларусью о таможенном оформлении товаров, ввозимых физическими лицами.

Документ опубликован на сайте российского правительства. В пояснительной записке говорится, что соглашение, подписанное в 1999 году Москвой и Минском, утратило актуальность из-за того, что таможенное оформление товаров физических лиц, ввозимых в РФ и Белоруссию, регулируется Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.

Сообщается, что вопрос целесообразности прекращения данного соглашения был проработан с белорусской стороной, которая дала согласие на прекращение договора. 


 
 
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении соглашения между РФ и Беларусью о таможенном оформлении товаров, ввозимых...
 
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