Банки начали поднимать ставки по длинным депозитам в валюте

Проанализируем разные предложения на банковском рынке – на срок в 2 года и свыше 2 лет. Напомним, что для таких депозитов налог в 13% с дохода платить не требуется.
24 месяца (2 года)
В тройку лидеров входят депозиты от Банка ВТБ (Беларусь) «Дуэт USD» и «Окно возможностей» (1 и 3 места), а также вклад от Цептер Банка «Цептер Соната» (2 место).
Например, по вкладу от Банка ВТБ (Беларусь) «Дуэт USD» предлагается фиксированная ставка в 3,25% процентов годовых. Вклад открывается клиенту, который в течение текущего банковского дня открыл в банке вклад «Дуэт в BYN», при этом срок размещения вклада «Дуэт в USD» равен сроку размещения вклада «Дуэт в BYN».
Сумма первоначального взноса равна ½ значения числа, равного остатку денежных средств по вкладу «Дуэт в BYN» на момент открытия вклада «Дуэт в USD». Дополнительные взносы по депозиту не полагаются.
Отметим, что капитализация по вкладу также не предусмотрена: проценты перечисляются на текущий счет вкладчика, открытый в банке.
На первых местах нашего второго мини-рейтинга расположились Белинвестбанк, Банк ВТБ (Беларусь).
Довольно высокую переменную ставку в 3,3% годовых предлагает сегодня по вкладу «Личный выбор» в долларах Белинвестбанк. Правда, для этого необходимо соблюсти ряд условий. Во-первых, сумма вклада должна составлять от 50 тысяч у.е. включительно. Во-вторых, депозит необходимо разместить в банке на 3 года.