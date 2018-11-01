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Банки начали поднимать ставки по длинным депозитам в валюте

02.11.2018 11:15 — Разное | Myfin  
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Банки начали поднимать ставки по длинным депозитам в валюте
фото: Myfin.by

Проанализируем разные предложения на банковском рынке – на срок в 2 года и свыше 2 лет. Напомним, что для таких депозитов налог в 13% с дохода платить не требуется.

24 месяца (2 года)

В тройку лидеров входят депозиты от Банка ВТБ (Беларусь) «Дуэт USD» и «Окно возможностей» (1 и 3 места), а также вклад от Цептер Банка «Цептер Соната» (2 место).

Например, по вкладу от Банка ВТБ (Беларусь) «Дуэт USD» предлагается фиксированная ставка в 3,25% процентов годовых. Вклад открывается клиенту, который в течение текущего банковского дня открыл в банке вклад «Дуэт в BYN», при этом срок размещения вклада «Дуэт в USD» равен сроку размещения вклада «Дуэт в BYN».

Сумма первоначального взноса равна ½ значения числа, равного остатку денежных средств по вкладу «Дуэт в BYN» на момент открытия вклада «Дуэт в USD». Дополнительные взносы по депозиту не полагаются.

Отметим, что капитализация по вкладу также не предусмотрена: проценты перечисляются на текущий счет вкладчика, открытый в банке.

Все предложения – в таблице 1.

Банк и название вклада
Размер % ставки (годовых)
Срок
Мин. сумма первого взноса, у.е.
Возможно ли пополнение
Капитализация
Банк ВТБ (Беларусь),
3,25
24 месяца
(732 дня)
Равна ½ значения числа, равного остатку денежных средств по вкладу «Дуэт в BYN» на момент открытия вклада «Дуэт в USD».
Нет
Нет, перечисление процентов на счет
Цептер Банк,
3,2
24 месяца
(750 дней)
50
Да
Нет (ежемесячное начисление и перечисление процентов на счет)
Банк ВТБ (Беларусь),
2,9
24 месяца
(732 дня)
10
Да, первые 360 дней
Нет, перечисление процентов на счет
Банк «Решение»,
2,8
24 месяца
25
Да
Капитализация ежемесячно
Банк «Решение»,
2,8
24 месяца
200
Да
На выбор вкладчика:
1) Капитализация ежемесячно
2) Выплата процентов на счет ежемесячно
Белинвестбанк,
2,8
24 месяца
От 50 тысяч у.е. включительно
Да
На выбор вкладчика:
1) Капитализация ежемесячно
2) Выплата процентов на счет ежемесячно
Франсабанк,
2,8
24 месяца
(735 дней)
100
Нет
Нет (ежемесячное начисление и перечисление процентов на счет)
БНБ-Банк,
2,75
24 месяца
250
Допускается в любом объеме и прекращается за 12 месяцев до истечения срока депозита
Капитализация ежегодно, выплата процентов в конце срока вклада
Паритетбанк,
2,75
24 месяца
Не менее 100 тысяч долларов
Нет
Ежемесячная капитализация

Свыше 2 лет (36 и более месяцев)

На первых местах нашего второго мини-рейтинга расположились Белинвестбанк, Банк ВТБ (Беларусь).

Довольно высокую переменную ставку в 3,3% годовых предлагает сегодня по вкладу «Личный выбор» в долларах Белинвестбанк. Правда, для этого необходимо соблюсти ряд условий. Во-первых, сумма вклада должна составлять от 50 тысяч у.е. включительно. Во-вторых, депозит необходимо разместить в банке на 3 года.

 
 
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Позитивные новости для вкладчиков: ставки по длинным валютным депозитам в некоторых банках увеличились.
 
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