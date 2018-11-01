Банки начали поднимать ставки по длинным депозитам в валюте

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Проанализируем разные предложения на банковском рынке – на срок в 2 года и свыше 2 лет. Напомним, что для таких депозитов налог в 13% с дохода платить не требуется.

24 месяца (2 года)

В тройку лидеров входят депозиты от Банка ВТБ (Беларусь) «Дуэт USD» и «Окно возможностей» (1 и 3 места), а также вклад от Цептер Банка «Цептер Соната» (2 место).

Например, по вкладу от Банка ВТБ (Беларусь) «Дуэт USD» предлагается фиксированная ставка в 3,25% процентов годовых. Вклад открывается клиенту, который в течение текущего банковского дня открыл в банке вклад «Дуэт в BYN», при этом срок размещения вклада «Дуэт в USD» равен сроку размещения вклада «Дуэт в BYN».

Сумма первоначального взноса равна ½ значения числа, равного остатку денежных средств по вкладу «Дуэт в BYN» на момент открытия вклада «Дуэт в USD». Дополнительные взносы по депозиту не полагаются.

Отметим, что капитализация по вкладу также не предусмотрена: проценты перечисляются на текущий счет вкладчика, открытый в банке.

Все предложения – в таблице 1.

Банк и название вклада Размер % ставки (годовых) Срок Мин. сумма первого взноса, у.е. Возможно ли пополнение Капитализация Банк ВТБ (Беларусь), «Дуэт USD» 3,25 24 месяца (732 дня) Равна ½ значения числа, равного остатку денежных средств по вкладу «Дуэт в BYN» на момент открытия вклада «Дуэт в USD». Нет Нет, перечисление процентов на счет Цептер Банк, «Цептер Соната» Подать заявку 3,2 24 месяца (750 дней) 50 Да Нет (ежемесячное начисление и перечисление процентов на счет) Банк ВТБ (Беларусь), «Окно возможностей» 2,9 24 месяца (732 дня) 10 Да, первые 360 дней Нет, перечисление процентов на счет Банк «Решение», «Online-решение» 2,8 24 месяца 25 Да Капитализация ежемесячно Банк «Решение», «Формула успеха» 2,8 24 месяца 200 Да На выбор вкладчика: 1) Капитализация ежемесячно 2) Выплата процентов на счет ежемесячно Белинвестбанк, «Личный выбор» 2,8 24 месяца От 50 тысяч у.е. включительно Да На выбор вкладчика: 1) Капитализация ежемесячно 2) Выплата процентов на счет ежемесячно Франсабанк, «Верный расчет плюс» 2,8 24 месяца (735 дней) 100 Нет Нет (ежемесячное начисление и перечисление процентов на счет) БНБ-Банк, «Лучшее будущее» 2,75 24 месяца 250 Допускается в любом объеме и прекращается за 12 месяцев до истечения срока депозита Капитализация ежегодно, выплата процентов в конце срока вклада Паритетбанк, «Капитал» 2,75 24 месяца Не менее 100 тысяч долларов Нет Ежемесячная капитализация

Свыше 2 лет (36 и более месяцев)

На первых местах нашего второго мини-рейтинга расположились Белинвестбанк, Банк ВТБ (Беларусь).