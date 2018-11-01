Рыцарь удачи Валентин Смирнитский: «Сразиться за даму? Всегда готов!»

Ну или этот персонаж за 40 лет вошел в его жизнь настолько, что не вытравишь. По крайней мере, порадоваться «красавице и кубку» актер на своем веку успел вдоволь.

Звезда турниров

Действительно, «pыцаpь без любви» и уж тем более «pыцаpь без удачи» - это точно не про него. Валентина Смирнитского часто называли баловнем судьбы. Со стороны казалось, что все ему дается легко: запросто поступил в Щукинское училище, единственный со своего курса попал в театр к режиссеру Анатолию Эфросу. Очень рано прославился, сыграв в знаменитых фильмах «Семь стариков и одна девушка», «Адъютант его превосходительства», «Отцы и деды»...

А после роли Портоса в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», как известно, к актеру пришла настоящая слава. И не она одна: съемки принесли Смирнитскому не только известность, но и друзей. Много лет Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян - Вениамин Смехов, Валентин Смирнитский, Игорь Старыгин и Михаил Боярский - были неразлучны не только на экране. А уж сколько женской любви и обожания обрушилось на их головы сразу после премьеры фильма! Сейчас, возможно, в это сложно поверить, но в свое время у Валентина Смирнитского поклонниц было даже больше, чем у Андрея Миронова. Общие знакомые актеров уверяют, что если бы им случилось сражаться за сердце одной дамы, победил бы именно Валентин Георгиевич.

Кстати, в случае Смирнитского «сражаться за сердце дамы» - отнюдь не фигура речи. Случалось в его жизни и такое. Один раз будущего актера даже исключили из школы - за драку, в которую он полез из-за первой влюбленности. Сам Валентин Георгиевич вспоминал: «Это была девочка, с которой мы учились. Я был в нее влюблен. А она стала гулять с другим мальчиком. Этот мальчик оказался боксером, но я этого не знал - да мне и наплевать было. И мы с ним подрались - он мне сломал нос. Но он был отличник, а я был плохой ученик, поэтому меня выгнали из школы». Действительно, аттестат у парня был, мягко говоря, не блестящий. На вопрос о том, как он стал актером, Смирнитский даже отшучивался: мол, учился плохо, других талантов не было, а Щукинское театральное училище находилось рядом с домом - очень удобно! Лукавил, конечно. Талантов у него хватало: несмотря на взбалмошный характер, Валентин с детства отличался острым умом, хорошо решал математические задачи, любил литературу. Да и семья будущей звезды была связана с кино: отец работал в Центральной студии документальных фильмов, мать трудилась в системе кинопроката. Однажды Валентина привлекли к постановке школьного спектакля, в котором доверили роль Хлестакова. Смирнитский сыграл отлично, а работа на сцене ему очень понравилась. И после школы он решил поступать в театральный - кстати, «Щука» и в самом деле располагалась недалеко от его дома. Несмотря на огромный конкурс, поступил с первого раза.

Картина праздника

Первый брак Смирнитского был ранним - студенческим. В него влюбилась Людмила Пашкова - дочь директора «Ленкома» Анатолия Колеватова. Общая компания, вечеринки, прогулки… С походом в загс, в общем, тянуть не стали.

Против этого брака была лишь мама Людмилы. Сама актриса, она хорошо понимала, что такое семейная жизнь двоих гастролирующих артистов. Но молодые ее не послушались. Как впоследствии признавал Смирнитский - зря: «Слишком быстро мы расписались. Молодые были, чувства захватили, и мы решили стать мужем и женой. Нам хотелось жить вместе, а вот к созданию семьи мы были не готовы. И, хотя мы работали в разных театрах, у каждого существовали свои профессиональные амбиции, которые в результате перевесили личную заинтересованность друг в друге. И от прежних чувств не осталось и следа. Поэтому-то и расстались».

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Смирнитский оставил Людмиле квартиру, а сам съехал в театральное общежитие. Развод не стал для него трагедией. В это время он был уже востребованным актером, много играл в театре и начал сниматься в кино. «Двое», «Семь стариков и одна девушка», «Адъютант его превосходительства» - фильмы со Смирнитским выходили один за другим. От приглашений на торжественные вечера - как и неформальные вечеринки - не было отбоя.

На одной из таких пирушек Валентин и познакомился с Ириной. Умная, образованная, самостоятельная переводчица произвела на Смирнитского сильное впечатление. Она уже воспитывала дочь Дашу, и девочка стала тянуться к Валентину даже сильнее, чем к родному отцу.

В этом браке родился единственный сын актера Иван. «У меня были работа, друзья, планы, любимая женщина. Сын вполне гармонично вписывался в картину большого праздника и удавшейся жизни, которой, как мне тогда казалось, не будет конца», - с горечью рассказывал потом Смирнитский.

Сначала распался его брак с Ириной: она не могла спокойно выносить назойливое внимание поклонниц, которые преследовали ее мужа после выхода фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». При том что сам Смирнитский всегда повторял: «Только неумный артист крутит романы с поклонницами».





Сына Ивана актер очень любил. И жалел, что в нужный момент не оказался рядом с ним. Фото: из открытых источников

Валентин ушел из семьи, Ирина через какое-то время начала устраивать личную жизнь, и Ваню воспитывали бабушки. А когда мальчику исполнилось 16, Ирина в панике сообщила, что Ваню увезли по «скорой»: передозировка наркотиков... Все деньги Смирнитского пошли на лечение Ивана. Наконец показалось, что самое страшное осталось позади: Ваня стал учиться, женился. Валентин был на длительных гастролях в США, когда ему сообщили о смерти сына. Причина все та же - передозировка. Смирнитский не успел даже на похороны. «Он жил без меня и умер - без меня», - говорил он с грустью. Все неистраченные отцовские чувства Смирнитского достались внучке его третьей жены Елены - Марфе. С Еленой Валентин уже в разводе, а вот с Марфой близок до сих пор.

Медленный пожар

Какое-то время Валентин ходил в холостяках, но лишь до тех пор, пока в 2003 году не встретился с Лидией Рябцевой - коммерческим директором Театра Луны. «Лидочку, самую обаятельную женщину в театре, я заприметил сразу. Первое время мы просто симпатизировали друг другу. Наш роман не вспыхнул, как пожар, а разгорался постепенно, как лучинка…» - рассказывал Смирнитский.

А вот как описывала их первое свидание сама Лидия: «Раньше у меня была отвратительная привычка: я хронически во все места опаздывала. Валентин назначил мне свидание на станции метро. А я опоздала. Вы только представьте себе: целый час народный артист простоял, переминаясь с ноги на ногу, с букетиком цветов! Он не ругал меня, лишь сказал, что ждал так долго в первый и последний раз. С тех пор я не опаздывала ни разу…»





«Лидию я спрашивал каждый день: «Когда поженимся?» А расписались в День всех влюбленных». Фото: из открытых источников

В День всех влюбленных - 14 февраля 2003 года - Смирнитский и Рябцева поженились. Причем настоял на этом Валентин. Чуть ли не каждый день он повторял своей возлюбленной: «Почему мы до сих пор не женаты?» Супруги счастливы вместе до сих пор. А отвечая на вопрос, не мешает ли разница в возрасте семейному благополучию, актер улыбается: «Наоборот, помогает! Ведь старших нужно слушаться, вот жена никогда и не спорит со мной. Признает возрастную мудрость!»

Ольга ГРАЖИНА