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Гротеск и никакой обнаженки: звезда сериала "Сваты" приедет в Минск с новой комедией

02.11.2018 11:10 — Разное | Tut.by  
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Премьера комедии «Последний шанс» пройдет 27 ноября на сцене КЗ Минск. Главную роль в ней исполнит Олеся Железняк, а в роли ее непутевого мужа выступит Андрей Леонов.


Фото предоставлено организаторами

Пьеса Сэма Бобрика, известного американского сценариста и продюсера, автора сериала «Флинстоуны» и песни Элвиса Пресли «Девушка моего лучшего друга», в оригинале носит название Last Chance Romance, то есть с акцентом на романтику. Режиссер Роман Самгин, ученик Марка Захарова, понял черный юмор Бобрика и романтику по возможности убрал. Еще у Бобрика взаимоотношения строятся вокруг типичной бруклинской еврейской семьи, многократно обыгранной во многих комедийных сериалах. Самгин избежал соблазна дать еврейского говора персонажам, это приподняло всю историю над местечковостью.

Олеся Железняк, ленкомовская звезда, хорошо известна широкому зрителю по фильму «Ландыш серебристый», сериалам «Сваты» и «Моя прекрасная няня». Ее новое амплуа — практически бенефисная роль Майры Витзер, взбалмошной 38-летней одиночки, терпящей дома свою экстравертную еврейскую мамочку и развлекающуюся поиском мужей и посещением психотерапевтов.


Фото предоставлено организаторами

Когда Майра встречает скучного муниципального чиновника по обслуживанию лифтов Леонарда Шэнка, которого играет убедительно, но неискрометно Андрей Леонов, ей вдруг кажется, что пора остепениться. Ее уже не пугает скука и занудство избранника, а надежная небольшая зарплата и перспектива обеспеченной пенсии — даже привлекают. И она практически силком женит его на себе. Скучный муж скоро находит даже преимущества в таком семейном сосуществовании, но не Майра. Ей очень скоро становится скучно, и ситуация разворачивается на 180 градусов — теперь уж Леонард бегает за Майрой, чтобы убедить ее вернуться…

Олеся Железняк органично проживает все комедийные зигзаги этой комедии положений. Ей то «замуж невтерпеж», то она на голубом глазу самозабвенно лжет ради пришедшей ей только что в голову мысли, то она с искренним состраданием всхлипывает в поисках понять своего новоиспеченного мужа, то дважды сталкивает его с балкона театра вниз, то целуется с ним в надежде почувствовать то эфемерное чувство, что зовется любовью.

Режиссер Роман Самгин смог найти тот нерв пьесы, который называется гротеск, внутренний абсурд. Он не гонится за эффектными мизансценами, световыми эффектами или обнаженкой. Это спектакль о главном, и гротесковая форма лишь оттеняет корневое послание. Хохоча, зритель все-таки думает о любви.

Когда: 27 ноября, 19.00.

Где: .

Сколько: 20 — 80 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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27 ноября на сцене КЗ "Минск" пройдет премьера комедии "Последний шанс".
 
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