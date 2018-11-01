﻿ Соболенко проиграла Гарсии на малом итоговом турнире в Чжухае и не вышла в полуфинал. 21.by
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Соболенко проиграла Гарсии на малом итоговом турнире в Чжухае и не вышла в полуфинал

02.11.2018 11:35 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко проиграла француженке Каролин Гарсия во втором матче групповой стадии на малом итоговом турнире в китайском Чжухае и осталась за бортом полуфинала.


Фото: twitter.com/WTA

Арина Соболенко, которой для выхода в полуфинал достаточно было выиграть хотя бы один сет, уступила Каролин Гарсия в двух партиях — 4:6, 4:6.

На турнире Elite Trophy в Чжухае выступают 12 теннисисток, 11 из которых расположились в рейтинге вслед за участницами итогового чемпионата WTA, а еще 1 представительница получила wild card от организаторов. Участницы разделены на 4 группы (Азалия, Камелия, Орхидея и Роза) по три теннисистки в каждой. В группах встречи пройдут по круговой системе. Победители групп сойдутся в полуфиналах (Азалия — Орхидея, Камелия — Роза). Победители полуфиналов разыгрывают трофей, за который в рейтинговую копилку полагается 700 очков.

(Будет дополнено).

 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко проиграла француженке Каролин Гарсия во втором матче групповой стадии на малом итоговом турнире в китайском Чжухае и...
 
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