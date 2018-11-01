Лидера группы Dzieciuki оштрафовали за репосты во «Вконтакте»

15 октября мы писали, что на лидера группы Dzieciuki Александра Денисова завели административное дело − его обвинили в распространении экстримистских материалов. Дело в двух репостах из группы анархистов в соцсети «Вконтакте». В итоге сегодня, 2 ноября, его оштрафовали 612 рублей (25 базовых величин), пишет «Радыё Свабода».

Суд Октябрьского района Гродно признал Денисова виновным в «распространении информации, внесенной в республиканский список экстремистских материалов» − часть вторая статьи 17:11 КоАП. Основание для дела − два репоста во «Вконтакте» записей об участии брестских анархистов в протестах 2017 года.

По данным обвинения, Денисов сделали репосты записей из запрещённой группы анархистов «Революционное действие» 6 марта 2017 года. Когда дело рассматривали, никаких записей на стене найти не удалось − и, насколько известно, сам Денисов их не удалял.

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Фото: baj.by