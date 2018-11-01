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Лидера группы Dzieciuki оштрафовали за репосты во «Вконтакте»

02.11.2018 11:34 — Разное | KYKY  
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15 октября мы писали, что на лидера группы Dzieciuki Александра Денисова завели административное дело − его обвинили в распространении экстримистских материалов. Дело в двух репостах из группы анархистов в соцсети «Вконтакте». В итоге сегодня, 2 ноября, его оштрафовали 612 рублей (25 базовых величин), пишет «Радыё Свабода».

Суд Октябрьского района Гродно признал Денисова виновным в «распространении информации, внесенной в республиканский список экстремистских материалов» − часть вторая статьи 17:11 КоАП. Основание для дела − два репоста во «Вконтакте» записей об участии брестских анархистов в протестах 2017 года. 

По данным обвинения, Денисов сделали репосты записей из запрещённой группы анархистов «Революционное действие» 6 марта 2017 года. Когда дело рассматривали, никаких записей на стене найти не удалось − и, насколько известно, сам Денисов их не удалял.

Читайте по теме: Анархиста Вячку Касинера и его жену оштрафовали за экстремизм в постах в Facebook

Фото: baj.by

 
Теги: Гродно
 
 
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15 октября мы писали, что на лидера группы Dzieciuki Александра Денисова завели административное дело − его обвинили в распространении экстримистских материалов. Дело...
 
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