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Минский бармен предложил экологический проект − и может выиграть $50 тысяч на конкурсе в Мексике

02.11.2018 11:00 — Разное | KYKY  
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11 октября на конкурсе Tahona Collective Spirit Competition минские бармены показали три социально-экологических проекта, и один из них прошёл в мировой финал, где может выиграть 50 тысяч долларов. Финал пройдёт 13 ноября в Мексике, пишет marketing.by.

Что это за конкурс

The Tahona Society − это авторитетный конкурс для барменов, ежегодно проходящий в Мексике с 2009 года. Если раньше на нём соревновались в мастерстве приготовления напитков, то в этом году бармены предлагают свои идеи, как сделать окружающий мир лучше. Много внимания уделили экологии − переработке и повторному использованию ресурсов, например.

Что предложили беларуские бармены

От беларуских барменов пришло семь заявок, три из них прошли в следующий этап, и только одна дошла до финада.

Первый проект: Punch of Karma. Авторы − Олег Пекарь и Влад Гатовский. Их беспокоит проблема алкоголизма, поэтому парни предложили выезды профессиональных барменов в маленькие города и села. Там бы они рассказывали, какие напитки приготовить из фруктов, овощей и других ингредиентов, которые есть у людей. Через неделю приехали бы туда снова и провели конкурс на лучший пунш. Параллельно с этим − лекции о вреде алкоголя.

Второй проект: Spirit Circus. Авторы − Антон Мартопляс и Егор Можайский. Они предложли создать передвижной бар на базе большого авто, оборудовать его ножной помпой для перекачки воды (то есть работающей без электричества), ёмкостями для раздельного сбора мусора и так далее. Так они хотят ездить по городам и устраивать шоу, совмещённые с лекциями об экологии.

Третий проект: Ecocktailtruck. Авторы − Михаил Коноваленко и Антон Будкевич. Бармены выкупают у барного сообщества какого-нибудь города отходы, приезжают на специальном «экологичном» микроавтобусе и устраивают мастер-класс на тему zero waste − показывают, что эти отходы совершенно пригодны для создания новых напитков. Этот проект и прошёл в финал.

Михаил и Антон отмечают, что хотят именно выкупать отходы − тогда бармены задумаются, что, возможно, не надо торопиться выбрасывать то, за что им готовы дать деньги. Коноваленко на презентации проекта угостил всех бокалом «типачи» − напитком из корок ананаса. Также можно делать напитки из мякоти цитрусовых после выжимки фреша, скорлупы фисташек, кофейных жмых и многого другого.

Если проект победит в финале конкурса, то авторы получат 50 тысяч долларов на его реализацию, станут бренд-амбассадорами Altos (бренд текилы) на год и смогут продвигать свою идею в других странах.

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Фото: marketing.by

 
 
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11 октября на конкурсе Tahona Collective Spirit Competition минские бармены показали три социально-экологических проекта, и один из них прошёл в мировой финал, где может выиграть 50...
 
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