Из белорусских аптек исчезли иностранные лекарства от гриппа. Объясняем, почему

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"Пока у нас нет сотрудника, который бы занимался этими лекарствами. Поэтому в ближайшее время они не вернутся в Беларусь".

На специализированных форумах обсуждается исчезновение других зарубежных препаратов: "Гастал" и "Финалгон". Уже давно не появлялись в продаже капли для ушей "Атипакс". Что происходит?Поставщик "Колдрекса" в Беларуси — компания "GSK Belarus". В их представительстве рассказали, что регистрация препарата в нашей стране действует до 4 января и продлять её не планируют. Соответственно, останавливаются и поставки. Причины такой ситуации они решили не объяснять.Латвийский препарат "Неофлю", аналог "Колдрекс", поставляемый в Беларусь компанией "Олайнфарм", также исчез из аптек. В представительстве это объяснили тем, что специалист, который занимался регистрацией лекарств... уволился:Представительство румынской компании S.C. Rompharm Company, которое привозило препарат "Орвифлю" вообще оказалась расформированным."Фервекс" в государственном регистре лекарственных средств вообще не упоминается. На каких основаниях он продаётся в Беларуси?В Беларуси на данный момент зарегистрировано 32 противопростудных препарата, состав которых в той или иной степени повторяет "Колдрекс". Отличие в производителе. 14 препаратов — иностранного производства. За исключением четырёх, они представлены в белорусских аптеках.Чем отечественные препараты отличаются от зарубежных? Основная разница в том, что в состав большинства белорусских препаратов входит антигистаминное средство "Фенирамин", среди побочных действий которого "снижение скорости психомоторных реакций, чувство усталости, сонливость". Поэтому внимательно смотрите на состав перед тем, как покупать лекарства: если вы ведёте машину, то можете оказаться в неловкой ситуации."Белфармация", основной закупщик и поставщик лекарств в Беларуси, отказалась комментировать ситуацию без разрешения Минздрава. Еврорадио направило в ведомство запрос и будет продолжать следить за ситуацией.