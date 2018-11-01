Евро резко подорожал на старте пятничных торгов

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По информации banki24.by на 10:10:Средневзвешенный курс доллара опустился всего на 0,0004 рубля до 2,1187 BYN/USD.Средневзвешенный курс евро подскочил сразу на 0,0145 рубля до 2,4230 BYN/EUR.Напомним, что в прошлую пятницу евро завершил торги на минимуме за 60 дней, а сегодня подорожал до максимума за 15 дней.Средневзвешенный курс российского рубля упал лишь на 0,0005 рубля до 3,2300 BYN/100 RUB.