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Евро резко подорожал на старте пятничных торгов
Иллюстративное фото
По информации banki24.by на 10:10:
Средневзвешенный курс доллара опустился всего на 0,0004 рубля до 2,1187 BYN/USD.
Средневзвешенный курс евро подскочил сразу на 0,0145 рубля до 2,4230 BYN/EUR.
Напомним, что в прошлую пятницу евро завершил торги на минимуме за 60 дней, а сегодня подорожал до максимума за 15 дней.
Средневзвешенный курс российского рубля упал лишь на 0,0005 рубля до 3,2300 BYN/100 RUB.
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Белорусский рубль подешевел к валютной корзине 2 ноября в начале торгов на 0,11%, а с начала недели на 0,52%.
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