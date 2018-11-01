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В Гродно рабочий избил молотком коллегу из-за зарплаты

02.11.2018 11:59 — Разное | Аргументы и факты  
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В Гродно рабочий избил молотком коллегу из-за зарплаты
Фото из открытых источников

Конфликт разгорелся вечером 1 ноября.

Компания из четырех коллег-рабочих, взяв бутылочку крепкого напитка, решила завершить свой рабочий день. Мужчины выпивали и обсуждали зарплату в бытовке. Как оказалось, при наглядно одинаковом объёме выполненных работ, рабочие получали разные суммы. Спор перерос в ссору.

Сильнее всего поспорили 59-летний и 45-летний рабочий. В пылу ссоры младший схватил молоток и ударил оппонента по голове и телу. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения, пишет БЕЛТА.

За причинение тяжких телесных повреждений на несдержанного спорщика было заведено уголовное дело.
 

 
 
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Фото из открытых источников Конфликт разгорелся вечером 1 ноября. Компания из четырех коллег-рабочих, взяв...
 
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