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В Гродно рабочий избил молотком коллегу из-за зарплаты
02.11.2018 11:59 — Разное | Аргументы и факты
Конфликт разгорелся вечером 1 ноября.
Компания из четырех коллег-рабочих, взяв бутылочку крепкого напитка, решила завершить свой рабочий день. Мужчины выпивали и обсуждали зарплату в бытовке. Как оказалось, при наглядно одинаковом объёме выполненных работ, рабочие получали разные суммы. Спор перерос в ссору.
Сильнее всего поспорили 59-летний и 45-летний рабочий. В пылу ссоры младший схватил молоток и ударил оппонента по голове и телу. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения, пишет
За причинение тяжких телесных повреждений на несдержанного спорщика было заведено уголовное дело.
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Фото из открытых источников Конфликт разгорелся вечером 1 ноября. Компания из четырех коллег-рабочих, взяв...
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