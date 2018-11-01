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Минтруда - о пересмотре взносов в ФСЗН, "вливаниях" в фонд и предприятиях-должниках по взносам

02.11.2018 12:03 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси в настоящее время не планируют пересматривать размеры страховых взносов. Об этом сообщил заместитель министра труда и Соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции по вопросам пенсионного обеспечения на сайте ведомства.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, ранее Минфин предлагал снизить нагрузки по взносам в ФСЗН для предприятий и сделать пенсионное накопительное страхование добровольно-принудительным. То есть предложить людям заботиться о своих пенсиях самостоятельно, а не только ждать помощи от государства.

Валерий Ковальков также ответил на вопрос, не потребуется ли в этом году более солидная сумма субвенций в ФСЗН с учетом трех повышений пенсий в нынешнем году.

— Несмотря на проведенные перерасчеты пенсий поддержка республиканского бюджета в более высоком размере, чем это предусмотрено в законе о бюджете фонда социальной защиты населения, не потребуется, — уточнил представитель Минтруда.

Напомним, в бюджет Фонда социальной защиты населения, из которого выделяют средства на пенсии, стипендии и пособия, в этом году намерены «влить» при необходимости 686 миллионов рублей. Эти средства при необходимости будут направлены на финансирование выплат трудовых пенсий и пособий. Напомним, в прошлом году в фонд «вливали» почти 520 миллионов рублей. На тот факт, что проблема с дефицитом фонда встает все острее, обращают внимание в Минфине. Почему страдает доходная часть бюджета ФСЗН, ранее поясняли в Госконтроле.

Сколько в Беларуси должников по взносам в ФСЗН? 

В Минтруда уточнили, что на 1 октября 1 744 юрлиц допустили задолженности по платежам в бюджет фонда на сумму сумме 30,4 миллиона рублей. 

- Что касается непосредственно работника, то ему в первую очередь необходимо интересоваться состоянием своего индивидуального лицевого счета в системе персонифицированного учета. Получить информацию, содержащуюся в индивидуальном лицевом счете, можно обратившись в районный отдел Фонда по месту жительства. При себе необходимо иметь страховое свидетельство государственного социального страхования и паспорт, - пояснил Валерий Ковальков. 

По его словам, эта информация позволит работнику оперативно реагировать в случаях, когда нанимателем не уплачиваются обязательные платежи в бюджет фонда.

- Работник сможет обратиться за объяснениями сложившейся ситуации к нанимателю, в профсоюзную организацию с целью защиты своих прав и интересов, в органы Фонда, чтобы узнать о принимаемых мерах воздействия. А при необходимости, истребовать в судебном порядке от нанимателя исполнения обязательств по уплате обязательных платежей в бюджет фонда, - отметил предствитель Минтруда. 

 
 
 
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В Беларуси в настоящее время не планируют пересматривать размеры страховых взносов.
 
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