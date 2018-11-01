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Минтруда - о пересмотре взносов в ФСЗН, "вливаниях" в фонд и предприятиях-должниках по взносам
В Беларуси в настоящее время не планируют пересматривать размеры страховых взносов. Об этом
Напомним, ранее Минфин
Валерий Ковальков также ответил на вопрос, не потребуется ли в этом году более солидная сумма субвенций в ФСЗН с учетом трех повышений пенсий в нынешнем году.
— Несмотря на проведенные перерасчеты пенсий поддержка республиканского бюджета в более высоком размере, чем это предусмотрено в законе о бюджете фонда социальной защиты населения, не потребуется, — уточнил представитель Минтруда.
Напомним, в бюджет Фонда социальной защиты населения, из которого выделяют средства на пенсии, стипендии и пособия, в этом году намерены
Сколько в Беларуси должников по взносам в ФСЗН?
В Минтруда уточнили, что на 1 октября 1 744 юрлиц допустили задолженности по платежам в бюджет фонда на сумму сумме 30,4 миллиона рублей.
- Что касается непосредственно работника, то ему в первую очередь необходимо интересоваться состоянием своего индивидуального лицевого счета в системе персонифицированного учета. Получить информацию, содержащуюся в индивидуальном лицевом счете, можно обратившись в районный отдел Фонда по месту жительства. При себе необходимо иметь страховое свидетельство государственного социального страхования и паспорт, - пояснил Валерий Ковальков.
По его словам, эта информация позволит работнику оперативно реагировать в случаях, когда нанимателем не уплачиваются обязательные платежи в бюджет фонда.
- Работник сможет обратиться за объяснениями сложившейся ситуации к нанимателю, в профсоюзную организацию с целью защиты своих прав и интересов, в органы Фонда, чтобы узнать о принимаемых мерах воздействия. А при необходимости, истребовать в судебном порядке от нанимателя исполнения обязательств по уплате обязательных платежей в бюджет фонда, - отметил предствитель Минтруда.
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В Беларуси в настоящее время не планируют пересматривать размеры страховых взносов.
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