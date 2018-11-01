ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПЬЕСЫ «СЕМЬ» ПРОЙДЕТ В г.КОБРИН

СКАЖЕМ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ – «НЕТ»!
5 ноября 2018 года во Дворце культуры г.Кобрин (ул. Ленина, 4)
Пьеса «Семь» – это документальное театральное произведение, основанное на фрагментах личных интервью с семью выдающимися женщинами из разных стран мира. Это семь историй реальных людей, которые пострадали от насилия, преследования, презрения, унижения и различных социальных ограничений.
На сегодняшний день пьеса «Семь» уже побывала в 30 странах мира (включая Беларусь) и переведена на 24 языка (включая белорусский).
Пьеса «Семь» ранее уже успешно демонстрировалась в Республике Беларусь в 2015-2016 гг. Первый показ пьесы «Семь» состоялся в Минске 2 ноября 2015 года с участием заместителей министров и глав управлений, непосредственно работающих с проблематикой насилия в семье. Куратором постановки и показа пьесы «Семь» в Беларуси стал Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Беларусь. Для подготовки данной постановки к сотрудничеству привлечен режиссер Иван Пинигин.
В роли чтецов пьесы «Семь» г. Кобрин выступят:
- Валентин Трубчик, заместитель председателя Кобринского районного исполнительного комитета;
- Татьяна Бойко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Кобринского районного исполнительного комитета;
- Роман Мельник, главный редактор учреждения «Редакция районной газеты «Кобрынскі веснік» и программы радиовещания «Кобрынскае раённае радыё», депутат Брестского областного совета депутатов;
- Светлана Асташевич, главный государственный санитарный врач Кобринского района;
- Кристина Йоханнессон, Чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Республики Беларусь
- Габриэлла Ивонна Акимова, Заместитель представителя ЮНИСЕФ в Республике Беларусь
- Мария Валент, чемпионка Европы, многократная медалистка чемпионатов мира по муай-тай;
- Таша Петрова, консультант Общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801, МОО «Гендерные перспективы».
Показ Пьесы «Семь» в г. Кобрин – бесплатный. Вход – по билетам и пригласительным.
Начало пьесы в 17:30.
Постановка Пьесы «Семь» в г.Кобрин также будут сопровождаться экспертной дискуссией о проблематике домашнего насилия в Республике Беларусь. В тематической экспертной дискуссии примут участие в т.ч. представители профильных организаций, деятельность которых направлена на противодействие насилию в семье.
Также в этот день в ГУ «Комплексная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Кобринского района» состоится мастер-класс по муай-тай от Марии Валент для юных спортсменов г.Кобрин. Мария поделится со спортсменами чемпионскими приёмами ведения боя, а также расскажет о том, как постоянно поддерживать хорошую спортивную форму и развивать уверенность в себе.
## ## ##
Проблематика домашнего насилия продолжает оставаться актуальной как для Республики Беларусь, так и для всего мира в целом.
Согласно результатов исследования по распространённости насилия в отношении женщин, проведённого Институтом социологии НАН Республики Беларусь в 2018г., по заказу Фонда ООН в области народонаселения в рамках проекта международной технической помощи «Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь»,
каждая вторая женщина хотя бы раз подвергалась тому или иному виду насилия;
48,9% женщин, это почти каждая вторая, сталкивались с психологическим насилием со стороны партнёра;
16,9% женщин когда-либо подвергались сексуальному насилию;
28,4% женщин когда-либо подвергались физическому насилию;
16,3% женщин когда-либо подвергались экономическому насилию.
Согласно международной статистике, каждая третья женщина в мире сталкивается с сексуальным или физическим насилием со стороны человека, который ей знаком. Каждая третья женщина нуждается в помощи.
Приглашаем представителей средств массовой информации г.Кобрин осветить данное мероприятия.
По вопросам аккредитации просим связываться до 12:00 05.11.2018
Контакты: Анна Левданская, специалист по коммуникациям ЮНФПА
Моб.: +375 44 779 14 00,
e-mail: