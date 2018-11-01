ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПЬЕСЫ «СЕМЬ» ПРОЙДЕТ В г.КОБРИН

СКАЖЕМ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ – «НЕТ»!





5 ноября 2018 года во Дворце культуры г.Кобрин (ул. Ленина, 4) Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Беларусь при поддержке Посольства Королевства Швеции в Республике Беларусь организует показ пьесы «Семь». Постановка Пьесы «Семь» в г.Кобрин станет одной из пяти Пьес «Семь», запланированных в Республике Беларусь в период с октября по ноябрь 2018г.

Пьеса «Семь» – это документальное театральное произведение, основанное на фрагментах личных интервью с семью выдающимися женщинами из разных стран мира. Это семь историй реальных людей, которые пострадали от насилия, преследования, презрения, унижения и различных социальных ограничений.

На сегодняшний день пьеса «Семь» уже побывала в 30 странах мира (включая Беларусь) и переведена на 24 языка (включая белорусский).

Пьеса «Семь» ранее уже успешно демонстрировалась в Республике Беларусь в 2015-2016 гг. Первый показ пьесы «Семь» состоялся в Минске 2 ноября 2015 года с участием заместителей министров и глав управлений, непосредственно работающих с проблематикой насилия в семье. Куратором постановки и показа пьесы «Семь» в Беларуси стал Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Беларусь. Для подготовки данной постановки к сотрудничеству привлечен режиссер Иван Пинигин.

В роли чтецов пьесы «Семь» г. Кобрин выступят:

Валентин Трубчик , заместитель председателя Кобринского районного исполнительного комитета;

, заместитель председателя Кобринского районного исполнительного комитета; Татьяна Бойко , начальник управления по труду, занятости и социальной защите Кобринского районного исполнительного комитета;

, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Кобринского районного исполнительного комитета; Роман Мельник , главный редактор учреждения «Редакция районной газеты «Кобрынскі веснік» и программы радиовещания «Кобрынскае раённае радыё», депутат Брестского областного совета депутатов;

, главный редактор учреждения «Редакция районной газеты «Кобрынскі веснік» и программы радиовещания «Кобрынскае раённае радыё», депутат Брестского областного совета депутатов; Светлана Асташевич , главный государственный санитарный врач Кобринского района;

, главный государственный санитарный врач Кобринского района; Кристина Йоханнессон , Чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Республики Беларусь

, Чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Республики Беларусь Габриэлла Ивонна Акимова , Заместитель представителя ЮНИСЕФ в Республике Беларусь

, Заместитель представителя ЮНИСЕФ в Республике Беларусь Мария Валент , чемпионка Европы, многократная медалистка чемпионатов мира по муай-тай;

, чемпионка Европы, многократная медалистка чемпионатов мира по муай-тай; Таша Петрова, консультант Общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801, МОО «Гендерные перспективы».

Показ Пьесы «Семь» в г. Кобрин – бесплатный. Вход – по билетам и пригласительным.

Начало пьесы в 17:30.

Постановка Пьесы «Семь» в г.Кобрин также будут сопровождаться экспертной дискуссией о проблематике домашнего насилия в Республике Беларусь. В тематической экспертной дискуссии примут участие в т.ч. представители профильных организаций, деятельность которых направлена на противодействие насилию в семье.

Также в этот день в ГУ «Комплексная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Кобринского района» состоится мастер-класс по муай-тай от Марии Валент для юных спортсменов г.Кобрин. Мария поделится со спортсменами чемпионскими приёмами ведения боя, а также расскажет о том, как постоянно поддерживать хорошую спортивную форму и развивать уверенность в себе.

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Проблематика домашнего насилия продолжает оставаться актуальной как для Республики Беларусь, так и для всего мира в целом.

Согласно результатов исследования по распространённости насилия в отношении женщин, проведённого Институтом социологии НАН Республики Беларусь в 2018г., по заказу Фонда ООН в области народонаселения в рамках проекта международной технической помощи «Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь»,

каждая вторая женщина хотя бы раз подвергалась тому или иному виду насилия;

48,9% женщин, это почти каждая вторая, сталкивались с психологическим насилием со стороны партнёра;

16,9% женщин когда-либо подвергались сексуальному насилию;

28,4% женщин когда-либо подвергались физическому насилию;

16,3% женщин когда-либо подвергались экономическому насилию.

Согласно международной статистике, каждая третья женщина в мире сталкивается с сексуальным или физическим насилием со стороны человека, который ей знаком. Каждая третья женщина нуждается в помощи.

Приглашаем представителей средств массовой информации г.Кобрин осветить данное мероприятия.

По вопросам аккредитации просим связываться до 12:00 05.11.2018

Контакты: Анна Левданская, специалист по коммуникациям ЮНФПА

Моб.: +375 44 779 14 00,