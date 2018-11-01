В Пинске появился новый экспонат в музее под открытым небом

В последние дни октября в Пинске произошло неординарное событие - в город прибыл и был установлен самолет Су-27П -

одноместный истребитель-перехватчик, используемый в войсках противовоздушной обороны. Это первый представитель авиации среди городских военных экспонатов.







СУ-27П был выделен городу в качестве безвозмездной помощи Министерством обороны Республики Беларусь для пополнения музея военной техники под открытым небом. За четыре года это уже седьмой экспонат, приобретаемый городскими властями по проекту сотрудничества государственных органов в деле военно-патриотического воспитания граждан. Установили самолет в экспозиции военной техники под открытым небом рядом с военно-мемориальным объектом «Дот Молчанова» в городском парке.







В Пинск СУ-27П доставили из Барановичей 30 октября. 15-тонный истребитель-перехватчик частично разобрали: от него отстыкованы съемные части крыла, киль, стабилизаторы. Время транспортировки превысило восемь часов, в Пинск самолет привезли около четырех часов вечера. Проехав по главным улицам города, он вызвал небывалый интерес у пинчан. На следующий день началась установка экспоната. Здесь ситуацию подпортил ночной дождь, который превратил будущий участок для установки самолета в топкое место. Однако со всеми трудностями удалось справиться довольно быстро, и уже к четырем часам вечера рабочие покинули городской парк.



Новому экспонату предстоит обновление - его покрасят, а прилегающую территорию облагородят.



Подготовила Анна ВЕРЕНИЧ

Фото автора