В Верхнедвинске подчёркивают самобытность своего края

«Золотая параллель», «Фонтан желаний», «Памятный знак наводнениям» — что еще придумали верхнедвинцы, чтобы подчеркнуть особенность и самобытность своего края, придать местный колорит «Дожинкам»?

— Верхнедвинщина – земля с древней историей, самобытной культурой и первозданной природой. История и современность гармонично соединились в этих местах, на старинном пути «из варяг в греки», — замечает главный архитектор района Станислав Протас. – Здесь живут замечательные люди, которые умеют и любят трудиться, сохраняют славные традиции предков, приумножают их добрые дела. Поэтому к «Дожинкам» хотелось подчеркнуть особенности края, найти «изюминку» в ставших привычными для нас вещах.



На городской площади установлен арт-объект «Золотая параллель» в виде земного шара. На нем отображена «линия гармонии» — географическая широта, на которой вместе с Верхнедвинском находятся Глазго, Эдинбург, Копенгаген, Москва, Казань, Нижний Новгород, Красноярск. Рядом разместилась Крепость – памятный знак основанию города. На большом валуне установлена композиция с изображением Дриссенского замка, построенного в 1546 году, и табличка с памятной надписью. Перед обновленным Центром культуры открыт полюбившийся верхнедвинцам «Фонтан желаний».

На берегу Двины – набережная со смотровой площадкой и кованым Поклонным Крестом. Неподалеку Якорь – символ реки, объединяющей три государства.



— Это речной якорь, найденный в нашем районе, — рассказывает Станислав Дмитриевич. – Он был увезен в Шкловский район и украшал двор индивидуального предпринимателя. Благодаря личному участию председателя райисполкома И. И. Марковича якорь удалось найти и вернуть в родные края.

Создан необычный и, пожалуй, единственный памятный знак наводнениям. На символической шкале на стене мебельного магазина фрагменты фотографии 1956 года, когда город больше всего потерпел из-за водной стихии. Он был почти полностью затоплен. Здесь же отмечены уровни подъема Западной Двины в разные годы.

Оригинальные фирменные бренды ведомств в виде кованого почтового ящика, фигур Совы, Домовёнка, Дерева знаний и другие появились в разных уголках города.

Ксения КОВАЛЁНОК.

Фото Геннадия КОЗЛОВА.