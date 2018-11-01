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«Проработаем все свои ошибки». Баскетболистки «Цмоки» проиграли польской «Висле» в Еврокубке

02.11.2018 12:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Женский баскетбольный Еврокубок в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Баскетболистки «Цмоков» принимали соперниц из польской «Вислы».

«Проработаем все свои ошибки». Баскетболистки «Цмоки» проиграли польской «Висле» в Еврокубке

«Проработаем все свои ошибки». Баскетболистки «Цмоки» проиграли польской «Висле» в Еврокубке

После выездной победы на старте турнира над турецким «Бешикташем» «драконшам» нужно было доказать, что они неспроста претендуют на звание лидера группы. Но сделать это в противостоянии с краковским клубом изначально виделось очень сложной задачей.

Баскетбол. «Цмоки» одолели «Бешикташ» в первом матче женского Еврокубка

«Висла» в этом сезоне пыталась прорваться в Евролигу – сильнейший турнир Старого Света, но неудача в квалификации заставила сражаться в Еврокубке ФИБА. В Минск в составе «Вислы» пожаловали и действующие чемпионки женской NBA: Мерседес Рассел и Джордин Кэнада. Звездный дуэт на двоих набросал половину очков «Вислы» и заметно поучаствовал в итоговой победе гостей.

До большого перерыва борьба была равной, а дальше польский клуб вышел вперед. Итоговая победы «Вислы» – 61:56.

«Проработаем все свои ошибки». Баскетболистки «Цмоки» проиграли польской «Висле» в Еврокубке

Анна Лаппо, игрок БК «Цмоки-Минск»:
Наверное, немножко упустили третий период, дали игрокам выпустить броски. Броски они совершили в положительную сторону. Мы проработаем все свои ошибки.

Следующий еврокубковый матч «Цмоки» проведут 8 ноября с курской «Инвентой».

«Проработаем все свои ошибки». Баскетболистки «Цмоки» проиграли польской «Висле» в Еврокубке
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Женский баскетбольный Еврокубок в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Баскетболистки «Цмоков» принимали соперниц из польской «Вислы».
 
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