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«Не каждый член жюри знает, как задача правильно решается». В Гродно прошёл турнир юных математиков
Новости Беларуси. Настоящие математические бои развернулись в Гродно. Десятки одаренных школьников демонстрируют мастерство владения точными науками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники, разделившись на команды, решают задачи, как говорят, со звездочкой. Уровень заданий даже выше олимпиадного. От учеников ждут не только знаний, но и творческого подхода. Пригодятся навыки ораторского мастерства, ведь надо убедить жюри в верности решения, а также отстоять свою позицию перед командой-оппонентом.
Артем Зданович, учащийся гродненской гимназии № 1 имени Е.Ф. Карского:
Татьяна Довгун, проректор Гродненского областного института развития образования:
В таком оригинальном формате математический турнир проходит впервые. Чемпионы представят регион на национальном уровне.
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«Не каждый член жюри знает, как задача правильно решается». В Гродно прошёл турнир юных математиков
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Новости Беларуси. Настоящие математические бои развернулись в Гродно. Десятки одаренных школьников демонстрируют мастерство владения точными науками, сообщили в...
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