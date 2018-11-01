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Громили витрины и поджигали автомобили. Во Франции свыше 100 человек задержаны после беспорядков на праздновании Хеллоуина

02.11.2018 11:16 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. Свыше сотни человек были задержаны во Франции во время беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Массовые аресты прошли в ночь празднования Хеллоуина.

Громили витрины и поджигали автомобили. Во Франции свыше 100 человек задержаны после беспорядков на праздновании Хеллоуина

Агрессивно настроенные молодые люди вышли на улицы в масках и стали громить витрины магазинов, поджигали мусорные баки и авто, нападали на стражей порядка. Больше всего случаев задержаний отмечены в Лионе, Тулузе и парижском регионе. Несколько полицейских были доставлены в больницу с отравлением химикатами после того, как дебоширы бросили в них бутылку с ядовитым веществом.

Громили витрины и поджигали автомобили. Во Франции свыше 100 человек задержаны после беспорядков на праздновании Хеллоуина
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Франции. Свыше сотни человек были задержаны во Франции во время беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Массовые аресты прошли в ночь...
 
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