Названа самая смертоносная кошка на Земле

Черноногая кошка — один из самых смертоносных хищников в мире. Вы могли о ней даже не слышать, но именно она является самым результативным охотником в семействе кошачьих. Об этом пишет Live Science со ссылкой на мини-сериал Super Cats на телеканала PBS.



Источник: wikimedia.org

Черноногие кошки обитают в южной Африке, весят от одного до трех килограммов, имеют песчано-желтый окрас с пятнами и считаются одними из самых мелких кошек в мире. Несмотря на это, за одну ночь они могут принести больше добычи, чем леопард за шесть месяцев.

Люк Хантер, сотрудник организации по сохранению популяции диких животных, говорит, что у мелких хищников вроде черноногих кошек ускоренный обмен веществ, из-за чего они постоянно охотятся. За одну ночь черноногие кошки, по его словам, могут словить от 10 до 14 грызунов или мелких птиц, убивая с среднем один раз каждые 50 минут.



Фото: wikipedia.org



Фото: wikipedia.org

Процент успешного завершения охоты у черноногих кошек — около 60%, в три раза выше, чем у львов (20−25%). Кроме того, черноногие кошки могут абсолютно неподвижно ожидать свою жертву в течение двух часов. Хантер отмечает, что это делает их «самыми смертоносными кошками на Земле».

Несмотря на свои успехи на охоте, черноногие кошки относятся к уязвимым видам. Им может грозить исчезновение из-за расставленных человеком ловушек, ухудшения условий окружающей среды и болезней.