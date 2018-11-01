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Названа самая смертоносная кошка на Земле

02.11.2018 12:07 — Разное | Tut.by  
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Черноногая кошка — один из самых смертоносных хищников в мире. Вы могли о ней даже не слышать, но именно она является самым результативным охотником в семействе кошачьих. Об этом пишет Live Science со ссылкой на мини-сериал Super Cats на телеканала PBS.


Источник: wikimedia.org

Черноногие кошки обитают в южной Африке, весят от одного до трех килограммов, имеют песчано-желтый окрас с пятнами и считаются одними из самых мелких кошек в мире. Несмотря на это, за одну ночь они могут принести больше добычи, чем леопард за шесть месяцев.

Люк Хантер, сотрудник организации по сохранению популяции диких животных, говорит, что у мелких хищников вроде черноногих кошек ускоренный обмен веществ, из-за чего они постоянно охотятся. За одну ночь черноногие кошки, по его словам, могут словить от 10 до 14 грызунов или мелких птиц, убивая с среднем один раз каждые 50 минут.


Фото: wikipedia.org

Фото: wikipedia.org

Процент успешного завершения охоты у черноногих кошек — около 60%, в три раза выше, чем у львов (20−25%). Кроме того, черноногие кошки могут абсолютно неподвижно ожидать свою жертву в течение двух часов. Хантер отмечает, что это делает их «самыми смертоносными кошками на Земле».

Несмотря на свои успехи на охоте, черноногие кошки относятся к уязвимым видам. Им может грозить исчезновение из-за расставленных человеком ловушек, ухудшения условий окружающей среды и болезней.

 
 
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Процент успешного завершения охоты у черноногих кошек - около 60%, в три раза выше чем у львов.
 
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